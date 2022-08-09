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إيمانيات

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النظم والانضباط

عمار كاظم
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الثلاثاء 09 أغسطس 2022

إنّ التكاليف الإلهية كما قد تتوجّه إلى أفراد المؤمنين، فإنّها قد تتوجه إلى جماعة المؤمنين؛ فهناك مجموعة من التكاليف تتوجّه إلى مجتمع المؤمنين، كإقامة العدل والدفاع عن الإسلام.. وهنا إذا أراد المؤمنون أن ينجحوا في أعمالهم، ويصلوا إلى أهدافهم، لابدّ لهم من مراعاة مجموعة من العوامل والشروط التي تعدّ أساسية للنجاح في أعمالهم الإدارية والاجتماعيّة..
ومن أهمِّ تلك العوامل هو نظم الأمر والانضباط أثناء العمل. إنّ الإسلام كما يريد للفرد أن ينجح في أعماله، ويستقيم في أموره، وأن يجهد في تزكية نفسه، ليصل إلى مقام القرب، فإنّه يؤكّد على الأخذ بتلك الأسباب السياسيّة والإداريّة التي يكون لها نتائج ترتبط بنجاح الأهداف الكبرى والعامّة لمجتمع المؤمنين.
إنّ نظم الأمر وتنظيم شؤوننا وحسن الإدارة، يجب أن يشمل جميع مجالات حياتنا، سواءً منها الفردية أم الاجتماعية، ولا نستطيع أن ننظّم أمورنا العامّة إذا لم ننجح في تنظيم أمورنا الفردية، وقد اعتنى الإسلام بكلِّ هذه المجالات ابتداءً من استغلال الوقت، إلى الاستفادة من كلّ الطاقات التي منحها الله تعالى للإنسان.
كما إنّ التقوى شرط أساس، لكنّها لا تكفي لوحدها حتى ننجح في أعمالنا العامّة وإداراتنا، بل لابدّ من مراعاة جملة من الأمور التي ترتبط بالتدبير وحسن الولاية ونظم الأمر. يقول أمير المؤمنين (عليه السلام) لولديه الحسن والحسين (عليهما السلام): «أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم».
وهنا يجب التأكيد على العلاقة الوثيقة بين التقوى ونظم الأمور، وعلى الحاجة إليهما معاً، لأنّ الاعتماد على أحدهما دون الآخر لن يوصلنا إلى المطلوب، ولحساسيّة هذا الموضوع وأهميّته، تصدّى القرآن له، وبيّن التنظيم الدقيق، سواء في المجال التكوينيّ (لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) (يس/ 40)، أم في المجال التشريعيّ والسياسي، يقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصفه للقرآن: «ألا إنّ فيه علم ما يأتي، والحديث عن الماضي، ودواء دائكم، ونظم ما بينكم».


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