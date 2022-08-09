براعم «الحسين» تجسيد لخلود الثورة الحسينية

وطن النهار

شهدت ايام المحرم هذا العام اقبالا كبيرا من رواد الحسينيات والمشاركين في مجالس العزاء وحتى المآتم والحسينيات عادت بشكل اكبر بعد توقف بعضها بعد انتهاء الاجراءات الوقائية لجائحة كورونا التي قيدت الحضور خلال العامين الفائتين من تباعد وقلة الحضور والمخاوف من انتشار الامراض، ولم يكن هذا الاقبال الذي يظهر للعيان منذ اليوم الاول لايام عاشوراء مقتصرا على فئة معينة او عمر معين



فقد شهد حضورا كبيرا من الرجال والنساء والشباب والاطفال حتى ان بعض المؤسسات اقامت مجالس خاصة بالبراعم والاطفال كما هو الحال في مجلس حسينية الفتية تحت اشراف دار الزهراء وتدار فيها الدروس والمجالس الخاصة باعمارهم الصغيرة.

وعلى المستوى العام فقد شارك الاطفال بمختلف اعمارهم من بنات وصبيان في جميع الشعائر والمراسم الحسينية فرأيناهم بملابسهم السوداء وملامحهم الحزينة متأثرين في حالة البكاء على قصة الامام الحسين في واقعة الطف ورزيناهم يشاركون في اللطم وفي توزيع المشروبات وبركة الطعام والخدمة الحسينية وتنظيف الحسينيات وتنظيم السير ودخول وخروج الناس من الحسينيات وحتى الطبخ وتجهيز موائد الطعام في الحسينيات



وكذلك في تجسيد المشاهد التمثيلية كما في قصة استشهاد القاسم بن الحسن عليهما السلام والمشاركة مع الرواديد في قراءة القصائد والمدائح واللطميات، وجميع تلك النشاطات والفعاليات تأتي من باب حرص الاهالي على ترسيخ حب الحسين عليه السلام والاقتداء بنهجه المبارك في نفوس الاطفال والناشئة حتى تستمر اهداف الثورة الحسينية في اصلاح الامة لتكون خالدة على مر الزمان والى يوم القيامة.

