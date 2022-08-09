.. لبيك يا حسين

وطن النهار

واصلت الحسينيات في الكويت احياء شعائر ليالي عاشوراء من شهر محرم الحرام 1444 هجري والتي استذكرت خلالها مشاهدة واقعة كربلاء وفصول يوم الطف حيث تساقط شهداء المعركة واحداً تلو الاخر من الاصحاب واهل بيت النبي واطفالهم وشهدت ليلة امس الاول ليلة شهادة الابن الاكبر للامام الحسين عليه السلام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ويعرف بـعلي الأكبر، من شهداء واقعة الطف، وهو ابنه من ليلى بنت أبي مرة واستشهد يوم عاشوراء بعد أن قاتل قتالاً شديداً، وذُكر أنه أوّل شهيد من بني هاشم، ودفن إلى جوار أبيه في حرم الإمام الحسين في كربلاء. وقد وصفه الإمام الحسين عليه بأشبه الناس خَلقاً وخُلقاً ومنطقاً برسول الله صلى الله عليه واله وسلم.



وذكر المؤرخون أنّه لما كان في آخر الليلة التي بات بها الحسين عليه السلام عند قصر بني مقاتل، أمر بالاستسقاء من الماء، ثم أمر بالرحيل، فلما ارتحلوا من قصر بني مقاتل وساروا ساعة، خفق الحسين عليه السلام برأسه خفقة، ثم انتبه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد للّه رب العالمين. قال ذلك مرّتين أو ثلاثاً. فأقبل إليه علي بن الحسين عليه السلام على فرس له، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين، يا أبت جعلت فداك مم حمدت اللّه واسترجعت؟ قال: يا بني إني خفقت برأسي خفقة، فعنّ لي فارس على فرس، فقال: القوم يسيرون والمنايا تسري إليهم، فعلمت أنّها أنفسنا نعيت إلينا.

قال له عليه السلام : يا أبت لا أراك اللّه سوءاً ألسنا على الحق؟ قال : بلى والّذي إليه مرجع العباد. قال: يا أبت إذن لا نبالى أن نموت محقين، فقال له: جزاك اللّه من ولد خير ما جزى ولداً عن والده



بروزه للقتال



لما رأى الإمام إصرار ولده الأكبر على القتال وتفانيه في محاربة القوم صاح: يابن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظني في رسول الله، وسلط عليك من يذبحك على فراشك. ثم قال: اللهم اشهد على هؤلاء فقد برز إليهم أشبه النّاس برسولك محمّدٍ خَلقاً وخُلقاً ومنطقاً. وكنّا إذا اشتقنا إلي رُؤيةِ نَبيك نَظرنا اِليه.

ثم قال: اللّهم امنعهم بركات الأرض، وفرقهم تفريقاً، ومزقهم تمزيقاً، واجعلهم طرائق قدداً، ولا ترض الولاة عنهم أبداً، فإنّهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا، ثمّ رفع صوته وتلا: إنّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وآلَ إبراهِيمَ وآلَ عِمْرانَ على العالَمين، ذُريةً بَعضُها مِنْ بعض واللهُ سَميعٌ عليمٌ.



تقدّم علي الأكبر(ع) نحو القوم فقاتل قتالاً شديداً وقتل جمعاً كثيراً بلغ المئة وعشرين، ثم رجع إلى أبيه وقال: يا أبت العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة ماءٍ من سبيل؟ فقال له الحسين: قاتل قليلاً فما أسرع ما تلقى جدّك محمداً صلى الله عليه وآله وسلم فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها. وبعد أن ودّع أبّاه عاد علي الأكبر مرّة ثانية الى المعركة وقاتل قتال الشجعان وكان إذا شدّ على الناس ويرتجز ويقول:

ففعل ذلك مراراً وأهل الكوفة يتقون قتله فبينما هو يقاتل قتال الأبطال بصر به مرة بن منقذ العبدي فقال: علي آثام العرب إن مرّ بي إن لم اثكله أباه، فمرّ الأكبر يشدّ على الناس كما مرّ في الأوّل فاعترضه مرّة بن منقذ وطعنه، فصرع واحتواه القوم فقطعوه بأسيافهم.

فلمّا بلغَت روحه التّراقي قال رافعاً صوتَهُ: يا أبتاهُ هذا جَدّي رسول الله قد سَقاني بكأسه الأوفى شِرْبةً لا أظمأ بعدها أبداً وهو يقولُ العَجَل العَجَل فإنّ لك كأساً مذخورة، ثم فاضت روحه الطاهرة



وقوف الحسين عليه السلام



فجاء الحسين عليه السلام حتّى وقف عليه ووضع خدّه على خدّه وهو يقول: قَتَل اللهُ قَوْماً قتلوك ما أجْرأهُم على الرّحمن وعلى انتهاك حُرْمَةِ الرّسول، ثمّ قال: على الدّنيا بَعْدَك العَفَا ورمى بدم الأكبر نحو السماء ذكرت بعض المصادر أن الإمام الحسين عليه السلام أخذ بكفه من دم ولده ورمى به نحو السماء فلم يسقط منه قطرة.

وبعد أن أقبل الحسين إلى ابنه، وأقبل فتيانه إليه، قال لهم: احملوا أخاكم، فحملوه من مصرعه حتى وضعوه بين يدي الفسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه. فخرجت زينب عليها السلام ومعها سائر النسوة يندبن علياً الأكبر وهي تُنادي: يا حبيباه! ويا ابن أخاه! وجاءت فأكبّت عليه، فجاء الحسين عليه السّلام فأخذ بيدها وردّها



حسينية الأوحد



احيت حسينية الاوحد مساء اول امس ليلة التاسع من محرم 1444 هجري والمختصة بقصة استشهاد علي بن الحسين علي الاكبر عليه السلام وارتقى المنبر الشيخ جعفر الحداد وتحدث عن مناقب علي الاكبر وقصة استشهاده وحملت محاضرته عنوان واذا سألك عبادي عني فاني قريب وقال الحداد: هذه الاية المباركة جاءت في سياق ايات الصوم للدلالة ان للدعاء اهمية خصوصا ايام الصوم لما للنفس من طهارة وزكاة وهي لاستجابة الدعاء افضل وقد جاء قوم الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالوا هل الله قريب ربنا فنناجيه ام بعيد فنناديه وفي رواية قيل له كيف فاوضح لهم ان الله قريب لا يحده مكان ولا زمان وهو اقرب لنا من حبل الوريد وهو خارج عن حد الزمان والمكان والامكان.



وتابع: ان الله قريب من الكل بنفس المسافة مجازا لانه تعالى ان كان اقرب لمكان عن اخر فيسخلو منه مكان دون مكان اخر وهذا لا يكون للباري عز وجل فهو في كل مكان وفي كل زمان واذا قلنا انه قريب مسافة فقد حددناه في صفة وقال امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام من وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه ومن ثناه فقد جزأه ومن جزأه فقد جهله ومن جهله فقد اشار اليه ومن اشار اليه فقد حده ومن حده فقد عده وكل هذا لا يليق كصفات الله ويجب ان يجل وتكون صفاته جلالية.

واضاف الحداد: الروايات الواردة في اهمية الدعاء حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعجز الناس من عجز عن الدعاء وابخل الناس من بخل بالسلام والامام الرضا عليه السلام يقول: عليكم بسلاح الانبياء قيل وما سلاح الانبياء قال الدعاء وعن الامام جعفر الصادق قال: ان الدعاء يرد القضاء بعد ما ابراما فاكثروا من الدعاء فانه مفتاح كل حاجة، ولفت ان للدعاء اهمية في حياة الانسان والسؤال الذي يطرح اليس الدعاء تدخل في امر الله عز وجل وان حالة الدعاء تخالف واقع الانسان الذي مفترض ان يكون راض بالقضاء والقدر وان ما يصيب الانسان نتاج حكمة الله ومصلحة الفرد والمجتمع فلماذا ندعو ونصر على الله ولا نقنع وهذا اشكال الجاهل بفلسفة الدعاء، وفلسفة الدعاء اكبر قدر من الفيوضات الالهية على الخلق.



وتابع: الدعاء يبعث الطمأنينة في قلوب البشر ويبث روح الامل عند الانسان قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم وهو ملاذ الانسان بالشدائد والنوائب قال تعالى ام من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، ويقال ان الدعاء يجعل ويثبت في نفس الانسان الشجاعة لاحساسه بالمدد والعون ممن يدعوه ولا يخيبه وعندما يصل الانسان لهذا الاطمئنان يكون طارد لثلاث حالات عند الانسان وهي الخوف والقلق والاضطراب وهي امور تعتبر مصدر جميع الامراض العضوية في جسد الانسان بحسب قول علماء النفس.



حسينية بوحمد



واصلت المجالس الحسينية إقامة شعائرها في الليلة التاسعة من شهر المحرم الحالي في استذكار شهداء واقعة كربلاء حيث تناولت المجالس الحسينية فاجعة استشهاد علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليهما السلام.

وارتقى المنبر في حسينية الـ بوحمد الشيخ الخطيب حسين الشمالي الذي تحدث عن مناقب علي الاكبر بن الحسين وعن شجاعته وايمانه مشيرا الى انه اول من قتل من بني هاشم في واقعة الطف.

واضاف الشمالي استشهاد علي الأكبر ترك في نفس الإمام الحسين عليه السلام أثرا كبيرا من الحزن والأسى على فقده، لأن عليا الأكبر كان أشبه الناس بجده الأكبر الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وانه كان من الأبرار والشباب المتمسك بالشريعة والدفاع عن الدين والإمام المنصوص عليه بالطاعة

