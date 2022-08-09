جهود كبيرة في تأمين مجالس العزاء وحماية رواد الحسينيات

وطن النهار

واصل وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس جولاته الامنية والتفقدية على عدد من الحسينيات في مختلف المحافظات للوقوف على مستوى الاعداد والجاهزية، وتفقد النقاط الامنية ورجال الامن واستمع إلى الاجراءات الوقائية والتفتيشية الموضوعة مع الجهات الامنية وكيفية تنفيذها.



وكان من اللافت الانتشار الامني المكثف حول مواقع الحسينيات في مختلف محافظات الكويت، حيث توزيع القوة الأمنية بحسب مساحة الموقع الواحد، في سبيل تنظيم حركة السير وتأمين تواجد رواد المجالس الحسينية، ما يعكس الدور البارز لوزارة الداخلية في وضع الخطة المتكاملة والجهود الكبيرة لرجال الشرطة في تنظيم الحركة وحماية الرواد، إذ قام رجل الامن بالمهام الموكلة له وسطر أسمى معاني التفاني في العمل والاخلاص في الاداء منذ بدء شهر محرم وانطلاق ليالي احياء ذكرى استشهاد سبط الرسول -صل الله عليه وآله وسلم- الامام الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام، وذلك نظير مشاركة الآلاف من العسكريين في الفرق الامنية المعتمدة من قادة الداخلية.



وتجلت جهود رجال الداخلية الكبيرة وحرصهم في حماية محبي احياء ذكرى ليالي عاشوراء في تعزيز الامن العام بالترتيب مع الاجهزة الامنية المعنية والتواصل المستمر فيما بينهم بتسخير الامكانات التكنولوجية المتقدمة، وذلك بالتوازي مع متابعة حركة الرواد من خلال القوة المنتشرة في اماكن متفرقة حول مجالس العزاء، بما يكفل الحماية العامة وتعزيز الاستقرار الداخلي.

وعزز رجال الاطفاء والاسعاف مواقفهم البطولية والانسانية وابراز أدوراهم الكبيرة وجهودهم الواضحة في المشاركة بتسهيل وتيسير الامور على المواطنين والمقيمين من كبار السن والمقعدين، لاسيما في تقديم جميع المساعدات للمسنين وذوي الاحتياجات وايصالهم حيث يرغبون في المشاركة في العزاء.



كما شهدت ليالي العزاء في ذكرى استشهاد سيد الشهداء، الدور الكبير للفرق التطوعية في عمليات تنظيم دخول وخروج الرواد من وإلى مجالس العزاء وتأمين الحسينيات وحماية المشاركين في العزاء وتوفير اجواء الراحة لهم، الامر الذي عكس جدارة المتطوعين والمتطوعات ممن خاض غمار العمل التطوعي في المشاركة في احكام الاجراءات وحفظ الامن وتسخير أغلب الخدمات في سبيل توفير الراحة لجميع المشاركين والمتواجدين في المجالس الحسينية، إلى جانب الحركة البارزة لخدام الحسين في خدمة المواطنين وتقديم المأكولات والمشروبات إلى جانب تنظيم عمليتي الدخول والخروج من وإلى المنابر الحسينية.

