الهيكلة الإدارية والاقتصاد.. يجذبان اهتمام الحكومة

مال وأعمال

أكدت مصادر معنية لـالنهار مضي الحكومة في تنفيذ خططها الهيكلية الرامية لاعادة تنظيم الهيكل الاداري للعديد من جهاتها وهيئاتها، بغرض اعادة الضبط وتسريع وتيرة الانجازات وتحفيز المجدين ومحاسبة المقصرين في تطبيق الخطط الحكومية.



وشددت على ان ملفات الخصخصة وتحفيز القطاع الخاص امر على جانب كبير من الأهمية للحكومة وأن الاسراع بوضع خطوات جادة لانجاز الملفين بات من الأمور الضرورية والملحة في ظل المتغيرات المتلاحقة على الصعيدين الدولي والاقليمي، مضيفة ان الشراكة الجادة مع القطاع الخاص في العديد من القطاعات بات من الأولويات التي تحتاج لمراجعة شاملة لمعرفة التحديات والتعرف على التطلعات التي يرغب القطاع الخاص بتحقيقها.

وشددت المصادر ان وقف بنود الهدر على بعض العناصر الواردة في الميزانية لم يعد من المسموح به حدوثه في ظل الاصرار الحكومي المعلن على ترشيد الانفاق وتعظيم الايرادات وتنويع مصادر الدخل.



واستدركت المصادر بالقول انه لا انفاق مجدداً على الدراسات والتحليلات وأن ما هو موجود من دراسات ستتم الاستفادة منها وفق ما تستهدفه خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالشكل الذي يحقق رؤية كويت جديدة 2035.

وتوقعت المصادر تحقيق انفتاح اقتصادي مرتقب وتذليل العقبات الادارية، مع طرح افكار جديدة خارج الصندوق والعمل على ايجاد حلول جذرية خارج الصندوق للتحديات الاقتصادية.

