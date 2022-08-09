البورصة باللون الأخضر بدعم 7 قطاعات

مال وأعمال

استهلت المؤشرات الرئيسة للبورصة تعاملاتها، امس، باللون الأخضر؛ بدعم صعود 7 قطاعات على رأسها المواد الأساسية. وصعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.14 في المئة، وارتفع «الرئيسي» 0.11 في المئة، كما زاد المؤشران «العام» بنسبة 0.17 في المئة و«الأول» بنحو 0.18 في المئة.

وتم تداول 192?6 مليون سهم عبر 11912 صفقة نقدية بقيمة 45?3 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4?7 نقاط ليبلغ مستوى 5883?61 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?08 في المئة من خلال تداول 112?3 مليون سهم عبر 4748 صفقة نقدية بقيمة 10?7 ملايين دينار.

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 1?2 نقطة ليبلغ مستوى 6172?2 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?02 في المئة من خلال تداول 83?3 مليون سهم عبر 3186 صفقة نقدية بقيمة 9?3 ملايين دينار. وكانت شركات «السورية» و«التعمير» و«الانماء» و«تحصيلات» الأكثر ارتفاعا اما شركات «أهلي متحد» و«بيتك» و«جي اف اتش» و«وطني» فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات «النخيل» و«سنام» و«مدار» و«عمار» الأكثر انخفاضا.