مخاوف الركود تهبط بأسعار النفط %1

مال وأعمال

تراجعت اسعار النفط، اذ تغلبت المخاوف من تراجع الطلب بسبب الافاق الاقتصادية السلبية، رغم بيانات اقتصادية ايجابية من الصين والولايات المتحدة.

وبددت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب سابقة وتراجعت بأكثر من 1 في المئة مسجلة اقل من 94 دولارا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الأميركي بنحو 1 في المئة ايضا ليصل الى اقل من 88 دولاراً للبرميل.

وسجلت اسعار اقرب شهر استحقاق لخام برنت ادنى مستوياتها منذ فبراير الأسبوع الماضي، متراجعة 13.7 في المئة، ومسجلة اكبر انخفاض اسبوعي لها منذ ابريل 2020.

وقال المحلل في «بي. في. ام»، ستيفن برينوك، ان تحرك الأسعار الأسبوع الماضي لم يترك اي شك في ان مخاوف الطلب بسبب الركود المحتمل لها «اليد العليا» على مخاوف الامدادات، مشيرا الى ان اثر الحرب قد تلاشى.

