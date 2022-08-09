«الشيوخ» يُقِّر خطة بايدن بأكثر من 430 مليار دولار

مال وأعمال

بعد 18 شهراً من المفاوضات وليلة شهدت نقاشات ماراتونية، اقر مجلس الشيوخ الأميركي، خطة جو بايدن الكبرى بشأن المناخ والصحة، ما سيقدم نصراً مرحلياً للرئيس قبل اقل من 100 يوم على انتخابات حاسمة.

وكان الرئيس الديمقراطي قال للصحافيين «أعتقد انه سيتم تمريرها» في اشارة الى خطة الاستثمار التي تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار. وبعد التصويت الذي حسمته نائبته، كامالا هاريس، اشاد بايدن باقرار الخطة.

وجاء في بيان للرئيس الأميركي «تطلب الأمر كثيراً من التنازلات. تحقيق الأمور المهمة يتطلب ذلك بشكل شبه دائم. يتعين على مجلس النواب ان يقر الخطة بأسرع وقت ممكن وأنا اتطلع الى توقيع النص ليصبح قانوناً نافذاً».

ويتمتع الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ يمنحها لهم صوت هاريس «50 للجمهوريين مقابل 50 للدمقراطيين من دون هاريس»، وكانوا يحتاجون فقط الى اصواتهم لتمرير النص. وسيعود الآن مشروع القانون الى مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية الجمعة حيث سيجري تصويت نهائي عليه، قبل ان يوقعه جو بايدن ليصبح قانوناً.

وتشكل الخطة اكبر استثمار للولايات المتحدة في مجال المناخ وتبلغ قيمتها 370 مليار دولار بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2030. وتأتي ثمرة مفاوضات شاقة مع الجناح اليميني في الحزب الديموقراطي.

بموجب هذا الاصلاح يحصل المواطن الأميركي على نحو 7500 دولار من الاعفاءات الضريبية لدى شرائه سيارة كهربائية. ويحصل على تغطية نسبتها 30 في المئة لدى تركيب الواح شمسية على سطحه.

