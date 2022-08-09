بنمو سنوي 8.88 % 101 مليار دينار أصول البنوك الكويتية في نهاية النصف الأول

مال وأعمال

كشف تقرير اقتصادي متخصص عن تسجيل أصول البنوك الكويتية 101.39 مليار دينار المسح المستند إلى القوائم المالية المعلنة ببورصة الكويت إلى أن البنوك الكويتية العشرة المدرجة وصلت أصولها في 30 يونيو 2022 نحو 101.395 مليار دينار، مقابل 93.123 مليار دينار بالفترة نفسها من 2021، لتسجل نمو سنوي بـ8.88%.

وشهدت البنوك الكويتية نمواً في أصولها بنحو جماعي في الستة أشهر الأولى من العام الحالي، وسجل «الأهلي المتحد» أكبر معدل نمو بـ22.77%، بينما سجل «التجاري» المعدل الأقل لنمو الأصول بـ4.47%.

وارتفعت أرباح البنوك الكويتية العشرة المدرجة ببورصة الكويت في الربع الثاني من 2022 بنسبة 41.7% على أساس سنوي؛ بما دعم النتائج النصفية، مع زيادة بالأصول، وتوزيع نقدي وحيد.

ووفق مسح لـ «مباشر»، سجلت البنوك الكويتية أرباحاً بثلاثة الأشهر المنتهية في 30 يونيو السابق بقيمة 282.51 مليون دينار كويتي، مقابل 199.44 مليون دينار كويتي في الربع الثاني من 2021.

يُذكر أن البنوك الكويتية العشر هي: الكويت الوطني، الخليج، التجاري، الأهلي، الأهلي المتحد الكويتي، الكويت الدولي، برقان، بيت التمويل الكويتي «بيتك»، وبوبيان، ووربة.

