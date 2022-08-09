«غيتهاوس»: مليار جنيه إسترليني إجمالي الأصول بنهاية 2021

مال وأعمال

أعلن بنك غيتهاوس، أحد شركات مجموعة بيت الأوراق المالية، عن تضاعف الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 3.6 ملايين جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وبهذه المناسبة صرح رئيس مجلس إدارة بنك غيتهاوس، فهد فيصل بودي قائلاً: «شهد عام 2021 نمواً قوياً في جميع مؤشرات البنك حيث ارتفع إجمالي الأصول بنحو 24% ليصل إلى 1.03 مليار جنيه إسترليني (2020: 824.8 مليون جنيه إسترليني). وارتفعت الإيرادات بنحو 30% لتصل إلى 28.5 مليون جنيه إسترليني (2020: 22.7 مليون جنيه إسترليني).

من جانبه أضاف الرئيس التنفيذي للبنك، تشارلز هاريسنيب: «رغم التحديات المستمرة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، فقد تمكن البنك من تحقيق تقدم ملحوظ لاسيما التوسع في الخدمات التي يقدمها البنك ، وترجم ذلك كله إلى نمو في قاعدة العملاء وارتفاع الأرباح للعام الثاني على التوالي. وأضاف قائلاً: إن أحد الدوافع الرئيسة لهذا النمو في عام 2021 كان الابتكار في المنتجات، مع طرح خطة لمنتجات الادخار ضمن مشروعات إنقاذ الغابات، إلى جانب طرح سلسلة من المنتجات التي تتميز بنسبة أفضل للتمويل إلى القيمة ما أدى إلى كسب عدد كبير من عملاء تمويل العقارات.

هذا فضلاً عن التطور في أعمال البناء للتأجير ما كان له أكبر الأثر في تعزيز مركزنا كأحد رواد السوق في هذا القطاع.

وشهدت المحفظة التمويلية نمواً قوياً بنحو 40% لتصل إلى 762 مليون جنيه إسترليني. كما ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 28% لتصل إلى 897 مليون جنيه إسترليني.

