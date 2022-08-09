«الأرجان»: تدشين «سراي» في الدار البيضاء

مال وأعمال

أعلنت شركة الأرجان العالمية العقارية تدشين مشروع عقاري مبتكر ومتعدد الاستخدامات للشركة في المغرب «سراي» حيث يمتد على مساحة تصل الى 63000 متر مربع في قلب مدينة الدار البيضاء النابض بالحياة، وهو يأتي كثمرة تحالف تجمع «الأرجان» ، والمهندس المعماري اللبناني ذو الصيت العالمي برنارد خوري و المهندس المعماري المغربي ذو الخبرة المميزة عمر العلوي وفريقه.

وصرح نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة الأرجان العالمية العقارية المهندس خالد المشعان «أن مشروع سراي يتميز بالديناميكية والمرونة التي تؤهله للتطور وفق احتياجات ساكنيه ، وأن فكرة المشروع استغرق انجازها عامين لترى النور نوقش خلالها ما لا يقل عن 12 دراسة – من ضمنها دراسات تتعلق بالسوق التجاري والسكني ، وتحليل حركة المرور، ودراسات أخرى لحركة الرياح، وكذلك وصول أشعة الشمس للمباني، بغية الوصول الى اعلى درجات الاتقان في التصميم وعدم ترك أي مجال للصدفة».

وقال: أحد الأهداف الأساسية في الرؤية المستقبلية التي تعتمدها شركة الأرجان العقارية العالمية في كل مشاريعها داخل الكويت وخارجها والتي تستهدف بالدرجة الأولى الارتقاء بآليات المحافظة على البيئة من خلال المشاركة في تحسين البيئات المعيشية عبر التحكم بالآثار الناتجة عن الأنشطة البشرية على البيئة وتعزيز المشاريع بأفضل القيم للاستخدامات الجديدة للطاقات النظيفة من المصادر الطبيعية، وتعكس هذه المقاربة الخاصة نهج « الأرجان العالمية» في الابتكار،

بدوره قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لمنطقة شمال أفريقيا في شركة الأرجان العالمية العقارية كريم يزبك يقدم مشروع سراي العقاري للأرجان في المغرب مفهوماً جديداً للمدن الحضرية التي تتميز ببصمة معمارية فريدة تتناغم في اطارها مع الخطوط الإبداعية الحديثة والتصميم المستوحى من التراث المغربي مما يجعلها بيئة مثالية للعيش بمكونات متكاملة وصديقة للبيئة، مشيراً الى التصميم المميز لسراي على هيئة جزيرة في قلب الدار البيضاء تقع بين المعاريف وشارع غاندي تحديداً في حي الأميرات السكني الفاخر والديناميكي ليؤكد بتفرده المعماري اللافت مكانته كمشروع عقاري استثنائي يحاكي في تفاصيله الخلابة والمتناغمة التجدد الذي يحتوي الأصالة بدرجة امتياز.

ومن جهته قال المهندس المعماري العالمي برنارد خوري: إن فكرة التصميم المعماري الفريد لمشروع «سراي» عميقة المضمون وهي مستوحاة من المدن المغربية العتيقة، بقلبها النابض بالحياة وروحها المجتمعية. ليكون بمثابة عنصر الذاكرة الذي يفرض نفسه في هذا المكان الحيوي، دون انتزاع أي عنصر من هندسته المعمارية الحضرية والحديثة.

