«بيتك» كرّم فائقي الثانوية من أبناء الموظّفين

مال وأعمال

كرّم بيت التّمويل الكويتي «بيتك» أكثر من 45 متفوّقاً من أبناء الموظفين الحاصلين على نسبة 90% فما فوق في الثانوية العامة للعام الدراسي المنصرم.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه «بيتك» للعام الثّاني وبحضور الإدارة التنفيذيّة في إطار حرصه على الاهتمام بموظّفيه بجميع جوانب حياتهم.

وأكد رئيس الموارد البشرية للمجموعة في «بيتك»، زياد عبدالله العمر، أهمية مشاركة الموظفين مناسباتهم، حيث يعتبر الموظف كيانا متكاملا يؤثر ويتأثر بمحيطه العائلي والمجتمعي، مبينا ان للاسرة والابناء دوراً محورياً في الدفع بالموظف نحو مزيد من الاجتهاد والمثابرة والعطاء، معتبرا ان تميز موظفي «بيتك» ونجاحهم واستقرارهم الوظيفي وتطورهم الاكاديمي والعملي، من اهم اسباب نجاح وتفوق ابنائهم المحتفى بهم، وانهم بفضل الله سيواصلون نجاحاتهم وتفوقهم خلال مراحلهم التعليمية التالية للثانوية العامة سواء في الجامعة او الدراسات العليا.

وأضاف العمر ان مبادرة تكريم فائقي الثانوية من أبناء الموظّفين، تعبر عن الاهتمام والتقدير من الموارد البشرية للمجموعة لتكريم أوائل وفائقي الثانوية العامة في القسمين العلمي والأدبي من ابناء الموظفين.

وتقدم العمر بالتهنئة للمكرمين على التفوق الذي حققوه بتوفيق من الله، ثم بفضل جهودهم المستمرة طيلة الأعوام الماضية، ما يجعله حصيلة حياة دراسية جادة وطموحة، كما تقدم بالتهنئة لأولياء أمورهم على هذا النجاح الذي أسهموا فيه أيضاً من خلال دعمهم لأبنائهم وتوفير جميع السبل لتهيئة الأجواء المناسبة لهم خلال تلك الفترة.

وقال العمر: «ان النّجاح والتفوق في الثانويّة رائع .. ولكنّه مجرّد مرحلة تم اجتيازها، والمرحلة القادمة وهي المرحلة الجامعيّة تتطلب تحديّات مختلفة على جميع النواحي.. وتتطلب مواصلة الاجتهاد والمثابرة ومعرفة التخصص المناسب لشغف الطالب والذي يتماشى بنفس الوقت مع متطلبات سوق العمل، حتى يتمكن من تحقيق النجاح في حياته المهنية بعد التخرج.

ويحقق «بيتك» نجاحات كبيرة في المجال الاقتصادي على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، ويعتبر الاستثمار في البشر وبناء الإنسان أعظم أوجه الاستثمار، ومن هذا المنطلق يولي جل اهتمامه لتطوير قدراته البشرية من العاملين باعتبارهم اهم الاصول واكثرها عائدا وجدوى بمقاييس الاستثمار، كما يدعم ويساند قطاع التعليم بجميع مؤسساته ورعاية المتفوقين والمتميزين، كركيزة أساسية في برنامج المسؤولية الاجتماعية، ويستمر«بيتك» في دعم ذلك المجال الذي يمثل إضافة حقيقية لمستقبل الكويت وحاضرها.

