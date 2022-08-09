«التجاري» استضاف متدربي «درب»

مال وأعمال

في إطار حرص البنك التجاري على رعاية الشباب والمساهمة في إعداد جيل جديد من رواد الأعمال ودعم المؤسسات المجتمعية الفاعلة، قام البنك باستضافة متدربي برنامج لوياك للتدريب المهني «درب»، حيث تلتقي أهداف البنك التجاري مع مؤسسة لوياك فيما يتعلق بتمكين الشباب وتحقيق التنمية الشاملة.

ويهدف برنامج «درب» إلى تعريف المشاركين بطبيعة العمل في القطاع المصرفي وتهيئتهم لدخول سوق العمل عبر نشر الثقافة الوظيفية بينهم.

وفي هذا الصدد، عقد قطاع الموارد البشرية لدى البنك مقابلات مع المتدربين للتعرف على تخصصاتهم وتوجهاتهم لتحديد الإدارات والقطاعات المناسبة لتدريبهم، كما تم عقد لقاء تمهيدي معهم بالتعاون مع إدارة التدريب لتعريفهم بفترات وأوقات التدريب التي تمتد حتى نهاية شهر أغسطس 2022 وكذلك توعيتهم بالمتطلبات الواجب الالتزام بها أثناء التدريب.

وقد حضر صادق عبدالله مدير عام قطاع الموارد البشرية اللقاء التمهيدي للتعرف على المتدربين، وأكد على حرص البنك ودوره في رعاية مثل هذه البرامج التدريبية التي تخدم أهداف الموارد البشرية والتوطين.

هذا، وقد أكد صادق عبدالله على العلاقة المثمرة مع مؤسسة لوياك التي تسعى إلى إعداد الشباب للمستقبل عن طريق إشراكهم في برامج تدريبية بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المختلفة ومنها بالطبع البنك التجاري، الذي يعتبر إحدى المؤسسات المصرفية التي تحرص على تدريب وتوظيف العمالة الوطنية بسعيه الدائم لتسخير جميع السبل لإنجاح مثل هذه البرامج التي تخلق فرص وظيفية للشباب.

واختتم صادق عبد الله قائلاً: «إن رؤيتنا في التجاري هي الاستثمار في الموارد البشرية بتدريب وتأهيل الشباب وتقديم الدعم لمؤسسات المجتمع المدني الساعية لتمكين جيل جديد من الرواد الكويتيين في قطاعات الأعمال المختلفة.

