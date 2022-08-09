«الدراسات المصرفية»: تعاون مع فرانكلين كوفي الشرق الأوسط

مال وأعمال

ضمن إطار تعزيز التعاون المشترك مع الجهات والمؤسسات العالمية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه، تعاقد معهد الدراسات المصرفية، أخيراً مع مؤسسة فرانكلين كوفي الشرق الأوسط كـ«شريك مفضل» للمؤسسة في دولة الكويت، حيث يفخر المعهد بهذا التعاون المثمر الذي تم بين المؤسستين العريقتين لتطوير القياديين وفرق عملهم في القطاع المصرفي والمالي في دولة الكويت.

حيث أفادت مديرة إدارة التدريب في المعهد المهندسة سها اسحق أمين ، بأن هذا التعاون يُعتبر من أهم الأنشطة التي يعمل المعهد على تنفيذها في مجال تطوير القادة لهذا العام. كما أشارت المهندسة سها لأهمية هذا التعاون نظراً لأن مؤسسة فرانكلين كوفي تُعتبر المورد الأكثر ثقة في العالم لحلول القيادة، والتي تطلق العنان للإمكانات الكاملة للقادة وفرقهم. حيث يقدمون حلولاً تعليمية تستند إلى أكثر من ثلاثين عاماً من الخبرة والبحث لتطوير القياديين مهنياً.

هذا ويقدم المعهد برنامجين جديدين للقيادة تم تطويرهما خصيصاً لمعهد الدراسات المصرفية ولقادة القطاع المصرفي في الكويت، وذلك بمشاركة نخبة متميزة من العاملين في القطاع المصرفي والمالي، وهما: برنامج فرانكلين كوفي للقياديين التنفيذيين وبرنامج فرانكلين كوفي للقياديين الناشئين، وعلى مدى ستة أشهر لكل برنامج من خلال التدريب الحضوري والالكتروني «عن بعد». يهدف البرنامجان إلى تمكين المشاركين من القيادة بحرفية ومهارة وفق أحدث الطرق الحديثة في الإدارة والقيادة.