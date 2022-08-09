سليمان رئيساً لمجموعة التدقيق الداخلي في «وربة»

مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن تعيين حسام سليمان عوض مصطفى رئيساً لمجموعة التدقيق الداخلي ، وذلك بعد حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي، مشيراً إلى أن تعيينه يأتي ضمن استراتيجية البنك التي تهدف إلى تعزيز قياداته التي تسهم في نمو وازدهار أعمال البنك.

ولفت «وربة» في بيان صحافي إلى أن تعيينه يعكس مبادرات «وربة» ورؤيته الثاقبة في تدعيم موارده البشرية بالكفاءات، وفي مقدمتهم المراكز القيادية.

وأوضح أن استقطاب القيادات الناجحة من الاستراتيجيات الرئيسية التي ينتهجها «وربة»، حيث يعتبر حسام سليمان حاصلاً على درجة البكالوريوس في المحاسبة. كما يحمل حسام شهادة مهنية كمدقق معتمد في عمليات الاحتيال (CFE)، ومدقق ضوابط داخلي معتمد (CICA)، ومراجع معتمد لنظم المعلومات (CISA)، ومراجع مصرفي معتمد (CBA) وعضو في معهد المدققين الداخليين IIA وجمعية تدقيق نظم المعلومات والرقابة ISACA ورابطة مدققي الاحتيال المعتمدين ACFE. يتمتع حسام بخبرة تزيد على 30 عاماً في مجال التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في القطاعات المصرفية التقليدية والرقابية والإسلامية بالإضافة إلى قطاع الاستثمارات في المنطقة، كما أنه على دراية جيدة بإدارة مخاطر الاحتيال والرقابية الداخلية وإدارة مخاطر المؤسسة.

سبق أن عمل حسام سليمان في البنك المركزي الأردني اضافة إلى تقلده العديد من المناصب الادارية في العديد من البنوك التجارية والإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فضلاً عن تقلده منصب مدير عام ورئيس التدقيق الداخلي في أحد البنوك العريقة في الكويت.

