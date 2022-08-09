العالم الإسلامي يحيي اليوم عاشوراء سيد الشهداء

عربيات ودوليات

يحيي العالم الإسلامي، اليوم، ذكرى استشهاد سبط رسول الله الأعظم، الإمام الحسين عليه السلام واصحابه في العاشر من المحرم الحرام.

ويحرص ملايين المسلمين من محبي آل البيت عليهم السلام على إحياء المناسبة بإقامة مجالس العزاء والخروج بمسيرات حاشدة في معظم ارجاء العالم العربي والاسلامي وبعض الدول الاجنبية.

وتبدأ مواكب العزاء بالخروج منذ ساعات الصباح الأولى وتستمر حتى منتصف الليل ويشكل المشاركون سلاسل بشرية ضخمة ضمن مواكب تعزية تـرفع فيها شعارات وأعلام من وحي المناسبة.



وتتدفق حشود الزائرين ومواكب العزاء صوب مدينة كربلاء المقدسة الى مرقد الإمام الحسين واخيه ابي الفضل العباس عليهما السلام لاحياء مراسيم زيارة يوم العاشر من المحرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وسط اجراءات امنية وخدمية اضافة الى انسيابية عالية بدخول الزائرين والمواكب العزائية الى العتبات المقدسة في مدينة كربلاء المقدسة.

وأعلنت السلطات العراقية عن خطة أمنية يشارك فيها 20 ألف عنصر عسكري عراقي بمساندة الطيران الحربي، لحماية حشود المشاركين في مراسم عاشوراء بمدينة كربلاء اليوم.



وأعلنت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء عطلة رسمية، بمناسبة العاشر من المحرم، والتي يحييها الملايين من المسلمين الشيعة في أنحاء العالم، حيث وصل حوالى 40 ألفاً منهم إلى المدينة قادمين من بلدان عربية وإسلامية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

أكدت قيادة العمليات العسكرية المشتركة اكتمال جميع الخطط الأمنية ودخولها حيز التنفيذ لتأمين وصول جميع الزائرين إلى محافظة كربلاء (110 كم جنوب بغداد).

وكشفت عن إرسال تعزيزات أمنية وعسكرية إلى محافظة كربلاء وتوفير جميع الإمكانيات العسكرية لإنجاح مراسيم زيارة عاشوراء.



كما أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، عن تعزيز الجهد الطبي بمستشفى ميداني خلال زيارة عاشوراء، فيما دعت الزائرين إلى الالتزام بخمس توصيات.

وقالت الدائرة في بيان، إن مدير عام دائرة صحة كربلاء المقدسة صباح الموسوي التقى ، بفريق الحشد الصحي للتوعية والتثقيف الصحي الخاص بالزيارة المليونية المؤلف من شعبة تعزيز الصحة بقسم الصحة العامة ووحدتي التعزيز في قطاعي المركز والحر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية واع.



ودعا الموسوي إلى تعزيز الإجراءات الوقائية والتوعوية لمواجهة الأمراض الانتقالية، فيروس كورونا والكوليرا والحمى النزفية، لضمان سلامة المواطنين والزائرين الوافدين لإحياء مراسيم زيارة العاشر من المحرم الحرام.

وطالب الموسوي الفريق الصحي بزيادة وعي المواطنين والزائرين وأصحاب المواكب من خلال التأكيد على التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والنظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون وحثهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية لتجنب الإصابة بالأمراض الانتقالية، موجها بتسيير مستشفى الزهراء المتنقل لتعزيز الجهد الطبي والصحي وتقديم أفضل الخدمات لزائري عاشوراء، حيث يضم المستشفى عجلتي الإفاقة والمختبر وصالة العمليات، ووضعها في أحد الطرق الرئيسة التي يسلكها الزائرون لحين انتهاء مراسيم الزيارة.

