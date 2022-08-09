إنجاز جديد لقطر.. توقيع اتفاق سلام لإنهاء النزاع التشادي

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الدوحة- الوكالات: نجاح جديد تحققه الدبلوماسية القطرية بوضع الخلاف التشادي على سكة المفاوضات، من خلال وساطة ناجحة بدأتها منذ مارس الماضي، هدفت إلى جمع الفرقاء على طاولة واحدة بالعاصمة التشادية إنجامينا.

في الدوحة وقع الفرقاء التشاديون اتفاق السلام أمس؛ وذلك لوضع حد للحرب المستمرة منذ العام 1990 حتى تشن المعارضة حرباً لإسقاط النظام العسكري الذي كان يقوده الرئيس الراحل إدريس ديبي.



شارك في توقيع الاتفاق وفد عن الحكومة الانتقالية، وممثلون عن المعارضة المسلحة، وممثلون عن الاتحاد الأفريقي ومنظمات دولية وإقليمية.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في كلمة له خلال مراسم التوقيع: إن قطر لن تدخر جهداً لتأكيد الحفاظ على السلام في تشاد، مضيفاً: نتطلع بقوة أن يكون اتفاق السلام نقطة تحول على طريق الاستقرار في تشاد. وتابع قائلاً: نأمل أن تلحق بقية المجموعات التشادية الأخرى بركب السلام لتحقيق تطلعات الشعب. ودعا وزير الخارجية القطري الدول التي ما زالت تشهد نزاعات، للانفتاح على المبادرات الهادفة لإرساء دعائم السلام.



من جانبه قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد: هنيئاً للدوحة مدينة السلام على دورها في تحقيق السلام بدولة تشاد.

كل المؤشرات كانت تقود إلى التوقع بحصول انفراجة في الخلاف التشادي، خاصة أن من يتبنى التقريب بين أطراف الصراع في البلد الأفريقي قطر، صاحبة الكأس المعلى في المصالحات وإنهاء الخلافات.

وقال محمد الخليفي مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية: إن الاتفاقية ستسهم في بناء رؤية مشتركة لمستقبل مشرق لجمهورية التشاد.



وأضاف: كما أن تحقيق المصالحة الوطنية التشادية يعد دعامة أساسية لإرساء الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وعقب توقيع الاتفاق أعلن المجلس العسكري الانتقالي والحركات العسكرية المعارضة وقفاً شاملاً لإطلاق النار في البلاد.

كما أكدت الأطراف الموقعة على الاتفاق عدم القيام بأي عمل عدائي أو انتقامي على أساس عرقي أو سياسي، وأطلقت برنامجاً خاصاً لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة دمج القوات المسلحة.

واتفقت الأطراف التشادية أيضاً على تطبيق قانون للعفو يشمل كل الإدانات القضائية، ويعيد لأعضاء الحركات ممتلكاتهم،



كما تتعهد جميع الحركات المسلحة بالتخلي النهائي عن الكفاح المسلح داخل وخارج البلاد.

كما تعهد المجلس العسكري الانتقالي والحركات العسكرية بعقد مؤتمر حوار وطني شامل يشمل الإصلاح الجذري للجيش، وتشكيل حكومة مصالحة وطنية، وتشكيل لجنة للدستور.

