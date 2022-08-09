وقف إطلاق نار شامل ومتبادل في غزة

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عواصم- الوكالات: عاد الهدوء إلى قطاع غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار الشامل والمتبادل بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي حيز التنفيذ بدءا من الساعة 23:30 مساء الأحد، وذلك بعد اتصالات مصرية وقطرية.

وقبل ساعات من سريان الاتفاق قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة التصعيد الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 44 شهيدا - بينهم 15 طفلا و4 نساء- بالإضافة إلى 360 جريحا.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إن إسرائيل خضعت للشروط التي وضعتها الحركة لوقف إطلاق النار ومن خلال ضمانات مصرية واضحة، وهي الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة والأسير بسام السعدي.

ونبه النخالة -في مؤتمر صحافي بطهران- إلى أنه إذا لم تلتزم إسرائيل بتلك الشروط فإن الحركة ستعتبر الاتفاق لاغيا وتستأنف المعركة.

في السياق ذاته، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها استكملت تقييم الوضع واستعراض نتائج العملية العسكرية والتقييم الأمني المستقبلي.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء الإسرائيلية أنه في حال انتهاك وقف إطلاق النار فإن إسرائيل تحتفظ بحق الرد بقوة.

وعادت الحياة إلى شوارع قطاع غزة بشكل تدريجي، كما فتحت المؤسسات الحكومية والأهلية والتعليمية والمحال التجارية أبوابها منذ صباح أمس.

وحسب الاتفاق، سيفتح معبر بيت حانون لحركة الأفراد ومعبر كرم أبو سالم لدخول البضائع والسولار اللازم لتشغيل محطة الكهرباء التي توقفت عن العمل بسبب انعدام الوقود.

في غضون ذلك ، رحب الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس، بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا دعمه «إجراء تحقيق شامل حول سقوط ضحايا مدنيين».

ودعا بايدن جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وضمان تدفق الوقود والإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض، إنه «خلال الـ 72 ساعة الماضية، عملت الولايات المتحدة مع مسؤولين من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر وقطر والأردن، وآخرين في جميع أنحاء المنطقة، لتشجيع حل سريع للصراع».

وقدم بايدن شكره للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وكبار المسؤولين المصريين «الذين لعبوا دورا مركزيا في هذه الدبلوماسية».

كما شكر بايدن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفريقه «للمساعدة في إنهاء هذه الأعمال العدائية».

وأكد بايدن إن «دعمي لأمن إسرائيل طويل الأمد وثابت- بما في ذلك حقها في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات».

وقال إنه خلال هذه الأيام الأخيرة، «دافعت إسرائيل عن شعبها ضد الهجمات الصاروخية العشوائية التي شنتها جماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الإرهابية».

وأعرب بايدن عن فخر الولايات المتحدة «بدعمنا للقبة الحديدية الإسرائيلية، التي اعترضت مئات الصواريخ وأنقذت أرواحا لا تعد ولا تحصى. إنني أشيد برئيس الوزراء، يائير لبيد، وقيادة حكومته الثابتة طوال الأزمة».

وقال بايدن إن التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين في غزة «مأساة، سواء بسبب الضربات الإسرائيلية على مواقع الجهاد الإسلامي، أو عشرات صواريخ الجهاد الإسلامي التي قيل إنها سقطت داخل غزة».

وأضاف أن إدارته «تدعم إجراء تحقيق شامل وفي الوقت المناسب في جميع هذه التقارير، كما ندعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، وضمان تدفق الوقود والإمدادات الإنسانية إلى غزة مع انحسار القتال».

وفي البيان قال بايدن «كما أوضحت خلال رحلتي الأخيرة إلى إسرائيل والضفة الغربية، يستحق كل من الإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمان والتمتع بتدابير متساوية من الحرية والازدهار والديمقراطية».

وأكد أنه إدارته «ستظل منخرطة مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين لدعم هذه الرؤية ولتنفيذ المبادرات التي تم إطلاقها خلال زيارتي لتحسين نوعية الحياة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء».

