أساؤوا للنبي وهددوا بهدم قبة الصخرة.. ألفا مستوطن عاثوا تخريباً في الأقصى

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: تحت عنوان «توقف عن البكاء وابدأ بالبناء»، اقتحم 2201 مستوطن المسجد الأقصى خلال 5 ساعات، الأحد، إحياء لما يسمونها ذكرى «خراب الهيكل» أو «التاسع من أغسطس»، حيث يصومون ويعلنون الحداد حزنا على خراب الهيكل الأول والثاني على يد البابليين والرومان، زاعمين أنهما كانا مكان المسجد الأقصى.

وإمعانا في انتهاك حرمة المسجد، رفع مستوطنون العلم الإسرائيلي مرة داخل المسجد الأقصى، ومرتين على أعتاب باب السلسلة وفي طريقه، التي رقص فيها المستوطنون وغنوا أمام المصلين الممنوعين من دخول المسجد، ورفرفوا بأعلامهم وأساؤوا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمام عدسات المصورين.

وتعمّد المستوطنون استفزاز المصلين، ورفع شارات النصر، والتهديد علنا بهدم قبة الصخرة وطرد المسلمين من المسجد وبناء الهيكل الثالث، كما ترأس مجموعات المقتحمين عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست المتطرف السابق يهودا غليك، ويعكوف سارق منزل عائلة الكرد، وشخصيات سياسية وإعلامية يمينية أخرى.

وتعليقا على الاقتحام، قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر هدمي إن الانتهاكات المتصاعدة جاءت نتيجة لاعتبار الاحتلال المسجد الأقصى أيقونة سيادة القدس ومشروعا تهويديا مركزيا، يصر على تسهيل اقتحامه وتدنيسه رغم كل الظروف، ويستغل كل مناسبة لتطوير الاقتحامات وتثبيتها كأمر واقع، في ظل تخاذل الأنظمة العربية.

وأضاف أن تهميش تساقط الحجارة في الأقصى، والتخطيط لتوسعة محيط باب المغاربة، يأتيان ضمن مخطط تكاملي مع الاقتحامات لزيادة عدد المقتحمين، وترسيخ التقسيم الزماني والمكاني، وتطبيق حرية العبادة في الأقصى لجميع أبناء الديانة الإبراهيمية وفق تعبيرهم.

