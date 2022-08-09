معالم الوحدة في قضية الإمام الحسين (عليه السلام)

آراء

كان الإمام الحسين (عليه السلام) يريد وهو يتحرّك أن يعمّق الرسالة في نفوس كلّ الذين ينطلق معهم، فعندما كان يقف مع معسكر الأعداء، كان يعظهم بين وقتٍ وآخر، وكان يحاول أن يضعهم في أجواءٍ روحانيةٍ وعظيّةٍ تنقلهم إلى الآخرة، وتجعلهم في مواجهة حقارة الدُّنيا، ففي غداة يوم عاشوراء، خاطبهم بقوله: عباد الله، اتّقوا الله، وكونوا من الدُّنيا على حذر، فإنّ الدُّنيا لو بقيت لأحدٍ أو بقي عليها أحد، كانت الأنبياء أحقّ بالبقاء، وأولى بالرِّضا، وأرضى بالبقاء، غير أنّ الله خلق الدُّنيا للبلاء، وخلق أهلها للفناء، فجديدها بالٍ، ونعيمها مضمحلّ، وسرورها مكفهرّ، والمنزل بلغة، والدار قلعة، فتزوّدوا فإنّ خير الزاد التقوى، فاتقوا الله لعلّكم تفلحون.



فلو كانت المسألة عند الإمام الحسين (عليه السلام) مجرَّد مسألةٍ سياسية، لكان تحدَّث معهم بلغةٍ سياسية، في حين نراه يتحدَّث معهم بلغةٍ قرآنيةٍ وبلغةٍ وعظيّة، لأنّ الإمام الحسين (عليه السلام) كان يعرف أنّ مشكلة المجتمع الإسلامي آنذاك، كما هي مشكلة المجتمع الإسلامي في كثيرٍ من المراحل، هي أنّ الناس قد أغلقوا قلوبهم عن الله سبحانه وتعالى، وأنّهم لا يفكّرون في الآخرة، وإنَّما يستغرقون في الدُّنيا. ولذلك، عندما ندرس الكثير من كلمات الإمام الحسين (عليه السلام) في مسيرته من المدينة إلى مكّة، ومن مكّة إلى كربلاء، نرى أنّ كلّ أحاديثه كانت وعظيَّةً تفتح القلب وتفتح الروح، لأنّه كان يريد أن ينتج مجتمعاً إسلامياً. صحيح أنّ الإمام الحسين (عليه السلام) كان يطلب أن يكون هو الذي يحكم، لكنّه لم يكن ليطلب الحكم لذاته، بل لرسالته، ليغيِّر الواقع من خلال تجربة الحكم.



إنّ الإنسان عندما يقف أمام المأساة، لا يملك إلّا أن تنفجر دموعه ويحترق قلبه من خلال العناصر الحزينة، لذلك نريد لعاشوراء أن تبقى إسلاميةً بكلّ رحابة الإسلام، وبكلّ حركية الإسلام، وبكلّ عمق الإسلام، وبكلّ وحدة الإسلام، لأنّ قضية الوحدة الإسلامية، هي أن نتّحد بالإسلام حتى لو اختلفنا في فهمه هنا وهناك، لأنّ الله تعالى قال لنا: (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) (النساء/ 59).



أعتقد أنّنا نستطيع أن نقدِّم الحسين (عليه السلام) رمزاً للوحدة الإسلامية، لأنّ المسلمين أجمعهم يلتقون عليه، وهناك تعبيرٍ ينطلق في أدبيَّاتنا، وهو تعبير يا لثارات الحسين، بأنّ علينا أن لا نجعل هذا التعبير يتحرّك في المستوى الشعبي الساذج، ليتصوّر البعض أنّ هناك عدداً من المسلمين يتحرّكون للأخذ بثأر الحسين من ظالمٍ قتله، ولكن نحن نعمل لثارات الحسين من كلّ مستكبرٍ، ومن كلّ طاغية، ومن كلّ منحرف، ومن كلّ سلطان جائر يستحلّ حرم الله، وينكث بعهده، ويخالف سنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)،



ويعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فهؤلاء هم الذين نثأر للحسين منهم، لأنّ الإمام الحسين (عليه السلام) انطلق من خلال قضية تنطبق على الشخص الذي عاصره وعلى أمثاله، سواء كانوا من المسلمين أو من الكافرين، وحتى قولنا: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، فإنّ ثأر الله إنّما هو من خلال أنّ الله سبحانه وتعالى يثأر لدينه، ويثأر لرسالاته، ويثأر لكلّ أنبيائه وأوليائه، ولذلك فإنّ الثأر هنا لا يتّصل بحالةٍ خاصّةٍ، وإنّما يتّصل بالخطّ العام في كلّ مواقع الحياة.

وعلينا أن نبقي الإمام الحسين (عليه السلام) في عقولنا في الدائرة الإسلامية الواسعة، وإذا كانت الدائرة الإسلامية الواسعة تنفتح على الدائرة الإنسانية الواسعة، فلأنّ الإسلام منفتح على الإنسانية كلّها، وعند ذلك، فإنّ الحسين (عليه السلام) ينفتح على الجوّ الإسلامي كلّه، وعلى الجوّ الإنساني كلّه.

