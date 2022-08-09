الأمـل والمطلـوب

آراء

كل انسان على وجه هذه المعمورة يعيش على الأمل وله طلبات أو مطالب يتمنى الحصول عليها أو تحقيقها وتمنح له من قبل من هم في رأس الهرم، وبداية نُعرِّف كلمة الأمل (هو أمر معنوي وليس امرا ماديا وهو عبارة عن شعور أو عاطفة تجعل الانسان متفائلا وايجابيا باتجاه الحياة ومن فيها وهذا يجعله قادرا على التعامل والتكيف مع كل منهم حوله ما يجعله يبتعد عن الوحدة والعزلة ولذا نجد الانسان يرغب في حدوث أمورا إيجابية في حياته بعدما مر بالكثير والعديد من أمور سلبية وصعبة ما يخلق عنده نوعاً من الرفض للمستحيل ويقدم على تحقيق طموحه) وتعريف كلمة مطلوب (هو الشيء المرغوب فيه)، وخل نسقط الكلمتين على الوضع الكويتي المحلي بهذا الوقت من الزمن للمستقبل القادم.



وهنا أؤكد ان الكويتيين عاشوا ويعيشون نوعا من الأمل الكبير بعد الخطاب التاريخي من الحكيم حفظه الله ورعاه يوم الأربعاء 22/6/2022م لكونه خطابا لامس كل هموم الكويت والكويتيين الذي عانوا في السنوات الأخيرة بالعديد من الصعوبات والسلبيات التي جعلت المستقبل في عيونهم اسودا ولدى البعض منهم رماديا لا نعرف لأين نحن سائرون، حيث طابور الانتظار لعمل حديثي التخرج يطول يوما بعد يوم وطابور السكن الحكومي الذي يقي المواطن الحاجة للغير بات يصل لعقدين من الزمن ومنهم لم يحصل عليه في حياته ويكون من نصيب الورثة وبات الوضع في العمل بالقطاع الحكومي يسير بنظام الباراشوت ويكون البعض من المسؤولين في بعض المراكز القيادية (هو الشخص الخطأ بهذا الموقع)



ولكن الواقع يقول انه جاء سقوطا من الأعلى ما زاد ضياع الأمل لدى الكثير من الكفاءات الوطنية المسلحة بالعلم والخبرة لسبب بسيط جدا أنه ليس من (الجوقة) والطبالين الهتيفة الذين باتوا يدورون في أفلاك البعض ذو القدرة والتملك بالمختصر يعني (المعزب) فبات الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب له، واستمر فقدان الأمل في التعليم العام بسبب الهبوط الحاد الذي وصل إليه الحال والدليل مخرجات التعليم لدينا بالإضافة لمستوى التعليم الخاص الذي تحول لجباية الأموال فقط ما خلق عبئاً كبيراً على المواطن البسيط الذي يبحث عن مستقبل علمي افضل لأبنائه واستمر هروب الأمل من المواطن لكون التطبيب وصل التردي فيه لمستوى خطير جدا والدليل حالات الأخطاء الطبية بسبب البحث عن بعض المطبب غير الكفء والأرخص أجرا ما جعل المواطنون يتجهون للتطبيب الخاص أو التوجه لدول العالم من اجل تطبيب افضل والشاهد إدارة العلاج بالخارج،



ومع البعض الذي ذكرناه من احباطات جعلت من الامل غائبا وسط احباط عام نعيش اليوم وسط خلل كبير جدا اسمه التركيبة السكانية التي جعلت المواطن غريبا في وطنه بسبب بعض النفوس المريضة التي تعشق المال على حساب الوطن والمواطن فبات الحال مواطن مقابل 3.5 وافدين ما زاد الطين بلاً وزاد سوء الخدمات بكل اشكالها وبات بعض المستفيدين من الوضع المنحدر العام يلقي اللوم على المواطن حتى يفرح بما يعمل وكأن المواطن البسيط هو من يقرر وهو من يعمل على الفساد، ومع كل المحبطات التي جعلت الامل حلما جاءنا الفساد المالي الذي نهب الكثير من خيرات الكويت



وكانت النتائج كلها محبطة للمواطن لأن (الحفظ والتستر والتخاذل) هو سيد الموقف في الماضي القريب، وكان لصراع النفوذ والتسلط على رقاب المواطنين من خلال سوء الأداء للسلطتين جاء الصوت البعيد الذي رفضهم رفضا قاطعا وقال كافي وليس لكم وجود في ضمائر اهل الكويت لان الحال ساء وبات القبيح اكثر من الجميل، وبعد كل هذا القليل الذي ذكرناه من كثير لم نذكره جاء صوت العقل والحكمة من القيادة الحكيمة الممثلة في سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسيدي سمو ولي العهد الأمين الذين رفضوا إهانة ومهانة اهل الكويت وجاء الخطاب التاريخي الذي ذكر بالسطور الأولى زارعا الأمل من خلال كلماته التي واقع حالها يقول يا اهل الكويت (ما للصلايب إلا أهلها) ونحن وانتم اهلا للمصائب والصعاب ونعمل يدا في يد حتى نصحح ونعدل الخطأ من خلال حل السلطتين معلنين انتهاء عهد اسود وبداية عهد ابيض يقول هذه هي الكويت الفعلية أنتم كأهل للوطن من خلال اختيار من يمثلكم بصورة وطنية ونحن كقيادة حكيمة من خلال حكومة جديدة بالمستقبل القريب ومن هنا بدأ نور الأمل والمستقبل الأبيض.



وبالختام ومع بزوغ نور الأمل للمستقبل بات المطلوب علينا كأبناء وطن عزيز وغال علينا أن نقول كلمتنا الحق في يوم الاقتراع الموعود ونختار الأفضل والصادق والأمين علينا كمواطنين ولا ننخدع بالكلمات المعسولة والمنمقة التي تقال من اجل غاية الوصول للكرسي الأخضر ويكون لدينا مجلس وحكومة انقاذ من اجل كويت الغد ومستقبل أبنائنا وان تعود الكويت كما كانت عزيزة بأهلها لكون اهل الكويت هم السور الحقيقي لها وخط الدفاع الأول والوحيد لها لأن الوطن قام وبني بسواعد الجميع دون تمييز احد على احد، والحين ما في حجي نحجيه ونقوله إلا الدعاء لرب العرش العظيم أن يحفظ الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكوره والأمل بالجميع موجود لتحقيق المطلوب، ولا يصح إلا الصحيح.

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• كل الشكر والتقدير لرجال وزارة الداخلية على العمل الجبار الذي قاموا فيه خلال ذكرى أحياء أيام عاشوراء الحسين (ع) ولكم أجمل باقة ورد وهذا ليس بغريب على أهل الكويت.

