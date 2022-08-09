لا يوم كيومك أبا عبدالله

آراء

منذ وصول ركب الإمام الحسين عليه السلام إلى أرض كربلاء حوصر هو ومن معه ومنع عنهم الماء مع أن نهر الفرات قريب من مخيم الحسين عليه السلام ولكن جيش عبيد الله بن زياد منع الماء عن الحسين وأطفاله ونسائه وأصحابه وعددهم اثنين وسبعون فارسا في يوم العاشر من شهر محرم اي يوم المصرع أمر الامام الحسين عليه السلام اولا بحفر خندق حول ظهر المخيم وملأه بالحطب وامر باحراقه لئلا يأتيه العدو من الخلف حتى ان الشمر بن ذي الجوشن لعنه الله عندما أقبل ورأى النار في الخندق، تعجب، فصاح: يا حسين تعجلت بنار الدنيا قبل نار الاخرة. فقال الامام الحسين عليه السلام: يا بن راعية المعزى (الامام الحسين يُذكر الشمر لعنه الله بامه التي زنت عندما كانت ترعى الماعز فولدت اللعين الشمر)



أنت اولى بها مني صليا، وكان الى جانبه برير، فقال سيدي إاذن لي ان ارمي هذا الفاسق بسهم، فمنعه الحسين عليه السلام وقال: إني اكره أن أبدأهم بقتال ثم رجع الامام الحسين الى اصحابه وقال لهم: إن الله قد أذن بقتلي وقتلكم في هذا اليوم فاستعدوا للصبر والجهاد وفي المقابل تقدّم عمر بن سعد ليؤم جيشه الذي بلغ عدده على المشهور أربعة آلاف مقاتل لصلاة الغداة وجعل عمر بن سعد على ميمنته عمرو بن الحجاج الزبيدي وعلى ميسرتهشمر بن ذي الجوشن الضبابي وعلى الخيل عزرة بن قيس الأحمسي وعلى الرجالة شبث بن ربعي الرياحي.



وجعل عمر بن سعد أيضاً على ربع أهل المدينة عبد الله بن زهير الأزديّ، وعلى ربع ربيعة وكندة قيس بن الأشعث بن قيس، وعلى ربع مذحج وأسد عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفيّ، وعلى ربع تميم وهمدان الحرّ بن يزيد الرياحيّ، وأعطى الراية دريداً مولاه. واستعد لمحاربة أبي عبد الله الحسين وأصحابه قبل أن تنشب الحرب بين الطرفين قرر الإمام إلقاء الحجّة على جيش عمر بن سعد فركب فرسه وتقدّم نحو القوم في نفر من أصحابه، وبين يديه برير بن خضير، فقال له الحسين: كلّم القوم، فتقدم برير، فقال: يا قوم اتقوا الله فإن ثقل محمد قد أصبح بين أظهركم، هؤلاء ذريته وعترته وبناته وحرمه، فهاتوا ما عندكم وما تريدون أن تصنعوا بهم؟. فجعل القوم يرمونه بالسهام، فرجع برير إلى ورائه.



وتقدم الحسين حتى وقف بإزاء القوم، فجعل ينظر إلى صفوفهم كأنهم السيل، ونظر إلى ابن سعد واقفاً في صناديد الكوفة، فقال: الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال. فتقدم شمر فقال: يا حسين، ما هذا الذي تقول؟ أفهمنا حتى نفهم، فقال: أقول:

اتقوا الله ربكم ولا تقتلوني، فإنّه لا يحل لكم قتلي، ولا انتهاك حرمتي، فإني ابن بنت نبيكم وجدتي خديجة زوجة نبيكم، ولعله قد بلغكم قول نبيكم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة.

وقال المفيد: ودعا الحسين براحلته فركبها ونادى بأعلى صوته: يا أهل العراق- وجلهم يسمعون- فقال: أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما يحق لكم عليّ، وحتى أعذر إليكم، فإن أعطيتموني النصف، كنتم بذلك أسعد، وإن لم تعطوني النصف من أنفسكم فاجمعوا رأيكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إن وليي الله الذي نزّل الكتاب، وهو يتولى الصالحين. ثم حمد الله وأثنى عليه.....



ثم قال: أما بعد فانسبوني، فانظروا من أنا، ثم راجعوا أنفسكم وعاتبوها، فانظروا هل يصلح لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم، وابن وصيه وابن عمه، وأول مؤمن مصدق لرسول الله بما جاء به من عند ربه؟ أو ليس حمزة سيد الشهداءعمي؟ أو ليس جعفر الطيار في الجنة بجناحين عمي؟ أولم يبلغكم ما قال رسول الله لي ولأخي: هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ فإن صدقتموني بما أقول وهو الحقّ والله ما تعمّدت كذباً مذ علمت أنّ الله يمقت عليه أهله، وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم، سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي والبراء بن عازب أو زيد بن أرقم أو أنس بن مالك يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي... ثم نادى: يا شبث بن ربعي، ويا حجار بن أبجر، ويا قيس بن الاشعث، ويا يزيد بن الحارث ألم تكتبوا إليّ أن قد أينعت الثمار، واخضر الجناب، وإنما تقدم على جند لك مجندة؟ فقال له قيس بن الأشعث: ما ندري ما تقول ولكن أنزل على حكم بني عمك، فإنهم لن يروك إلا ما تحب، فقال لهم الحسين: لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد.



ثم تقدم زهير بن القين فخاطب الكوفيين بقوله: يا أهل الكوفة، نذارِ لكم من عذاب اللهِ نَذارِ، إنّ حقاً على المسلم نصيحة أخيه المسلم، ونحن حتّى الآن إخوةٌ على دين واحد وملّة وحدة ما لمْ يَقَع بيننا وبينكم السّيف وأنتم للنّصيحة منّا أهلٌ فإذا وقع السّيف انقطعت العِصمة وكنّا نحن أُمّة وأنتم أُمّة، إنّ الله قد ابتلانا وإيّاكم بذريّة نبيّه محمّد ليَنْظُر ما نحن وأنتم عاملون

فرماه الشمر بسهم، وقال له: اسكُت، اسكَتَ الله نأمَتك فقد أبرمتنا اضجرتنا بكثرة كلامك، وكان من قبل ذلك قد رد على خطاب الإمام الحسين .ثم إنّه ودّع عياله مرّة ثانية وأمرهم بالصبر ولبس الأزر وقال: استعدوا للبلاء واعلموا أنّ الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شرّ الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير.... ثم ودّع النساء قائلاً: يا سكينة يا فاطمة يا زينب يا أم كلثوم، عليكنَّ مِنّي السلام. ثم دخل خيمة ولده السجاد ليودّعه



ولما كان مشغولاً بوداع عياله صاح عمر بن سعد: ويحكم اهجموا عليه ما دام مشغولاً بنفسه وحرمه فحملوا عليه يرمونه بالسهام حتى تخالفت السهام بين أطناب المخيم وشك سهم بعض أزر النساء فدهشن وأرعبن وصحن ودخلن الخيمة ثم إنّه ودّع عياله مرّة ثانية وأمرهم بالصبر ولبس الأزر وقال: استعدوا للبلاء واعلموا أنّ الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شرّ الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير.... ثم ودّع النساء قائلاً: يا سكينة يا فاطمة يا زينب يا أم كلثوم

عليكنَّ مِنّي السلام. ثم دخل خيمة ولده السجاد ليودّعه ثم إن الإمام الحسين اتخذ له مركزاً ينطلق منه لمحاربة القوم والرجوع إليه فإذا رجع إلى مركزه يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ليُعلم النساء ببقائه حيّاً.



فلما رأى الشمر ذلك حال بينه وبين عياله فصاح بهم الحسين: ويحكم إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عرباً

فأحاط به القوم يتقدّمهم شمر بن ذي الجوشن إلاّ أنهم أحجموا عن مواجهته والشمر يحثّهم على ذلك. فأمر الشمر الرماة فتراجع الإمام إلى الخلف مثخناً بالجراح والسهام فأحاطوا به صفاً وقيل أنّ رجلاً من كندة ضربه على رأسه . وقالوا: وقف يستريح ساعة وقد ضعف عن القتال، فبينما هو واقف إذ أتاه حجر فوقع في جبهته، فأخذ الثوب ليمسح الدم عن وجهه، فأتاه سهم محدد مسموم له ثلاث شعب، فوقع السهم في صدره- وفي بعض الروايات: على قلبه.



وروي أنّه لما ضعف عن القتال وقف، فكلّما أتاه رجل وانتهى إليه انصرف عنه حتى جاءه رجل من كندة يقال له: مالك بن اليسر، فشتم الحسين وضربه بالسيف على رأسه وعليه برنس فامتلأ دماً.وضربه زرعة بن شريك على كتفه اليسرى، وضربه آخر على عاتقه المقدس بالسيف ضربة وطعنه سنان بن أنس النخعي في ترقوته ثم رماه سنان أيضاً بسهم، فوقع السهم في نحره، وطعنه صالح بن وهب المرّي وقيل سنان بن أنس على خاصرته طعنة فسقط الحسين عن فرسه إلى الأرض في تلك الحالة وبينما هو يجود بنفسه وقد أحاط به العدو خرج عبد الله بن الحسن بن علي وهو غلام لم يراهق من عند النساء يشتد حتى وقف إلى جنب الحسين فلحقته زينب بنت علي لتحبسه فأبى وامتنع امتناعاً شديداً فقال: لا والله لا أفارق عمّي فأهوى بحر بن كعب وقيل حرملة بن كاهل الأسدي إلى الحسين بالسيف



فقال له الغلام: ويلك يا ابن الخبيثة أتقتل عمّي! فضربه بالسيف فاتقاها الغلام بيده فأطنها أي قطعها- إلى الجلد فإذا هي معلقة ورماه حرملة بن كاهل بسهم فذبحه وهو في حجر عمّه الحسين ثم جاء الشمر مع جماعة من جيش عمر بن سعد فيهم أبو الجنوب عبد الرحمن بن زياد وقشعم بن عمرو بن يزيد وصالح بن وهب اليزني وسنان بن أنس النخعي وخولي بن يزيد الأصبحي وهو يحثّهم على قتل الحسين . فلم يمتثل أمره أحد منهم فصاح شمر ما تنتظرون بالرّجل؟ ثم أمر خولى بن يزيد الأصبحي ليحتزّ رأسه فنزل ليحتّز رأسه فأرعد وامتنع عن ذلك، فقال شمر: فتّ الله في عضدك ما لَك ترعد؟ فنزل شمر وقيل سنان بن أنس فقطع رأس الإمام وناوله لخولي.وبعد استشهاده وجد في بدنه: 34 طعنة رمح و33 ضربة سيف وجراح أخرى من أثر النبال. ثم جردوا الإمام من ثيابه وتركوه عارياً.