فوز أول لسيتي بقيادة هالاند

دوليه

حقق النرويجي إيرلنغ هالاند انطلاقة رائعة مع فريقه الجديد مانشستر سيتي وقاد حامل اللقب لتحقيق الانتصار 2-0 على مستضيفه وست هام يونايتد أول من أمس، ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإنكليزي.

وسجل هالاند هدفي فوز السيتي بواقع هدف في كل شوط، إذ أحرز الهدف الأول من ركلة جزاء كان قد حصل عليها في الدقيقة 36 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وانضم هالاند إلى سيتي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني لتعزيز الجبهة الهجومية، لا سيما بعد رحيل البرازيلي غابريال جيزوس ورحيم سترلينغ إلى أرسنال وتشلسي تواليا، فحقق بداية مثالية في اول مباراة له في الدوري المحلي أمام ناظري والده الفي هالاند الذي دافع عن ألوان مانشستر سيتي أيضا بين عامي 2000 و2003.

وضغط وست هام، الذي كان مفاجأة الموسم الماضي، في بداية اللقاء لكن سيتي، بطل الدوري أربع مرات في المواسم الخمسة الماضية، بدأ بدخول أجواء المباراة تدريجياُ من خلال نسبة استحواذ عالية لكن من دون خطورة على مرمى الحارس البولندي لوكاش فابيانسكي الذي خرج مصابا ليحل بدلا منه الفرنسي الفونس رايولا (29).

وبعد دخوله بسبع دقائق ارتكب رايولا خطأ خلال عرقلة هالاند المنفرد به، فاحتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها النرويجي بنجاح (36). وفي الشوط الثاني واصل سيتي أفضليته وأضاف هالاند الهدف الثاني مستغلا تمريرة بينية متقنة من صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين ليتابعها بيسراه داخل الشباك (65). وخرج هالاند في ربع الساعة الأخير وشارك بدلا منه المهاجم الارجنتيني الشاب خوليان الفاريس.

وفي مباراة أخرى تواصلت المفاجآت في البطولة بعد أن أسفرت المباراة المثيرة بين مان يونايتد وبرايتون في ملعب أولد ترافورد عن فوز الضيوف. وفاجأ برايتون مضيفه مان يونايتد عندما هزمه 2-1. وترك الهولندي تين هاغ المدرب الجديد لمان يونايتد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء في الشوط الأول مفضلا إشراك راشفورد في المقدمة. وافتتح الألماني باسكال غروس التسجيل لبرايتون مع الدقيقة الثلاثين قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني بعد تسع دقائق وسط صدمة عشاق الشياطين الحمر.

وزجّ تين هاغ برونالدو مع الدقيقة الثالثة والخمسين ليتحسن أداء أصحاب الأرض قليلا ويأتي هدف تذليل الفارق بفضل الأرجنتيني أليستر بالخطأ في مرمى فريقه (68).

وضغط يونايتد بقوة في الدقائق المتبقية وسنحت له أكثر من فرصة للتعديل لكن النتيجة بقيت على حالها.

وفي مواجهة ثالثة خطف برينتفورد تعادلا ثمينا من ليستر سيتي بعد أن كان متأخرا بفارق هدفين قبل قرابة نصف ساعة من النهاية. وتعادل برينتفورد مع مضيفه ليستر سيتي 2-2. وأخذ ليستر سيتي الأفضلية في الشوط الأول بهدف البلجيكي كاستانيا (33) قبل أن يضيف هال الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني (46). ونجح توني في تذليل الفارق مع الدقيقة الثانية والستين، ومن ثم أتى هدف التعادل القاتل في الدقيقة السادسة والثمانين بفضل البديل داسيلفا.

