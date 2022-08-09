لايبزيغ اكتفى بنقطة

دوليه

اكتفى لايبزيغ بنقطة في مستهل الموسم الجديد من الدوري الألماني بتعادله مع مضيفه شتوتغارت 1-1 أول من أمس في المرحلة الأولى، وذلك وسط حديث عن اقترابه من توصله لاتفاق مع تشلسي الإنكليزي من أجل استعادة خدمات هدافه السابق تيمو فيرنر. وبدأ لايبزيغ الذي أنهى الموسم الماضي رابعا، وبالتالي سيشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا، اللقاء بأفضل طريقة من خلال التقدم في الدقيقة 8 عبر أفضل لاعب في الدوري للموسم الماضي الفرنسي كريستوفر نكونكو بعد تمريرة من الإسباني داني أولمو.

لكن الفريقين دخلا استراحة الشوطين وهما على المسافة ذاتها بعدما سجل شتوتغارت هدفه الثاني فقط في مرمى لايبزيغ خلال تسعة لقاءات بينهما في الدوري، وذلك عبر الفرنسي البالغ 20 عاما ناويرو أحمادا بعد تبادل جميل للكرة مع النمسوي ساشا كالايدجيتش (32)، ليسجل لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق هدفه الأول مع الفريق الأول لشتوتغارت الذي أفلت من الهبوط الى الدرجة الثانية بفضل فارق الأهداف عن هرتا برلين.

وتحسر مدرب لايبزيغ دومينيكو تيديسكو بعد المباراة على «عدم تسجيل الأهداف»، مضيفا لشبكة «دازون» للبث التدفقي «نتحمل مسؤولية ذلك لكن الحارس المنافس كان له دور أيضا» في إشارة الى تألق الحارس فلوريان مولر. وكان لايبزيغ افتتح الموسم الجديد بخسارة قاسية على أرضه أمام بايرن ميونيخ 3-5 في مباراة الكأس السوبر نهاية الشهر الماضي.

ولم تكن بداية عودة شالكه الى دوري الأضواء بعد موسم في الدرجة الثانية موفقة، إذ سقط في أرض كولن بهدف لماريوس باتلر (76) مقابل ثلاثة للوكا كيليان (49) والنمسويين فلوريان كاينتس (62) وديان ليوبيشيتش (80). وتأثر شالكه بالنقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 35 بعد طرد دومينيك دريكسلر، ما عقد مسعاه لفك عقدته أمام كولن وتحقيق فوزه الأول عليه في الدوري منذ مارس 2016 (3-1 خارج الديار).

