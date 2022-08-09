بداية قوية لمرسيليا

دوليه

حقق فريق مرسيليا انطلاقة رائعة بفوزه على رانس 4-1 أول من أمس في المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي. وخاض المدرب إيغور تودور مباراته الرسمية الأولى مع الفريق الجنوبي خلفا للأرجنتيني خورخي سامباولي وسط أجواء مشحونة بسبب التذمر من أساليبه التدريبية، ثم ازدادت النقمة على لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق نتيجة بدء المباراة من دون القائد ديمتري باييت، ما أدى بقسم من الجمهور إلى توجيه صافرات الاستهجان قبيل البداية.

وعلق تودور قبيل صافرة البداية على خياراته، قائلا: «إن ديميتري لاعب مهم، هذا خيار. إنه خيار لهذه المباراة ولا شيء أكثر من ذلك. هناك خمسة تغييرات في المباراة وبإمكان ذلك أن يغير وجهة اللقاء».

وكان الكرواتي موفقا في خياره بخروجه منتصرا من اختباره الرسمي الأول مع وصيف البطل.

