كين: فريد وماكتوميناي لا يصلحان ليونايتد

دوليه

وجه أسطورة مان يونايتد روي كين، انتقادا لاذعا لثنائي وسط الفريق فريد وسكوت ماكتوميناي، بسبب الأداء المخيب للاعبين، في الخسارة أمام برايتون 1-2 أول من أمس، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنكليزي. ووجه كين أصابع الاتهام إلى فريد وماكتوميناي، مدعيا أن ثنائي خط الوسط لن يكون «جيدا بما يكفي» لإعادة يونايتد إلى قمة المنافسة.

وكان كين غاضبا من النتيجة بعد المباراة، وألقى باللوم على افتقار يونايتد للجودة في منتصف الملعب. وقال كين لدى تحليله اللقاء على شبكة «سكاي سبورتس»: «هناك نقص في صنع القرار وذكاء كرة القدم من خط الوسط، وخصوصا من فريد، لقد كنت أتحدث عن ذلك لفترة طويلة، فريد و(سكوت) ماكتوميناي ليسا جيدين بما فيه الكفاية». وأضاف: «لن يعيدا مان يونايتد إلى المنافسة على القمة، نرى ذلك أسبوعا تلو الآخر، إنهما ليسا على مستوى الفريق».