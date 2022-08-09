انتصار ثمين لريفربليت

دوليه

تفوق ريفربليت على إنديبندينتي في عقر دار الأخير 1-0 في إطار الجولة 12 من الدوري الأرجنتيني. وارتفع رصيد ريفربليت إلى 18 نقطة، وهو نفس رصيد بوكا جونيورز الذي فاز 2-1 على بلاتينسي. وسقط أتلتيكو توكومان في فخ الهزيمة 1-3 أثناء زيارته لملعب أرسنال ساراندي، وهي النتيجة التي سمحت للوصيف خيمناسيا إي إسغريما بتقليص الفارق إلى نقطة وحيدة بعد فوز الأخير 2-0 على غودوي كروز.

ويحل أونيون سانتا بالمركز الثالث برصيد 21 نقطة، بعد أن قلب تأخره بهدف أمام فيليز سارسفيلد إلى انتصار ثمين 2-1. وتعادل إستوديانتس دون أهداف مع سان لورنزو، وهي نفس نتيجة مباراة راسينغ وباراكاس سنترال.

وقفز راسينغ بقيادة فرناندو غاغو إلى المرتبة الرابعة برصيد 20 نقطة وهو نفس رصيد أوراكان الذي فاز على ألدوسيفي 0-1 بهدف من علامة الجزاء أحرزه فرانكو كريستالدو. وزاد سارمينتو من أزمة لانوس متذيل الترتيب وفاز عليه 2-1، وتعادل بانفيلد سلبا مع باتروناتو. كما فاز تاييريس السبت الماضي 2-0 على أرخنتينوس جونيورز، أما لقاء نيويلز أولد بويز وكولون فلم يشهد أي أهداف.