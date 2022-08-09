زاغالو غادر المستشفى

دوليه

غادر «أيقونة» البرازيل اللاعب والمدرب السابق ماريو زاغالو المستشفى أول من أمس بعدما أمضى 12 يوما جراء اصابته بعدوى في الجهاز التنفسي، بحسب ما أفاد مصدر طبي.

وبات بامكان زاغالو، أوّل شخص يفوز بكأس العالم كلاعب وكمدرب، الاحتفال بعيد ميلاده الحادي والتسعين اليوم في منزله، بعد دخوله إلى العناية المركزة في مستشفى «بارا دور» في ريو دي جانيرو في 26 يوليو.

ونشر زاغالو عبر صفحته على موقع انستغرام، حيث يحظى «الذئب العجوز» بـ116 ألف متابع «بعد أيام عدة صعبة، أصبحت أفضل بنسبة 113 في المئة». وأضاف مرفقا منشوره بصورة له وهو يرفع ابهامه إلى الأعلى «شكرا جزيلا على دعمكم! الآن عليكم أن تتحملوني مرة أخرى!».