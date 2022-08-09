أوراق زويد والأنصاري إلى «أوضاع اللاعبين»

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أحال اتحاد الكرة أوراق اللاعبين نايف زويد وطلال الأنصاري إلى لجنة أوضاع اللاعبين قبل الموافقة على قيدهما في قائمة نادي القادسية للموسم الجديد. وقدم القادسية أول من أمس أوراق اللاعبين المنضمين إلى الأصفر هذا الصيف من السالمية وخيطان ويواصلان التدريبات حاليا مع الفريق في معسكره التدريبي بالقاهرة.

في المقابل يريد السالمية وخيطان الاستفادة من اللائحة الجديدة التي أصدرها الاتحاد وذلك من خلال تقديم عقود للاعبين، ومطالبة اللاعب بالموافقة عليه أو دفع نصف المبلغ المقدم بالنسبة لزويد، أو ضعف المبلغ بالنسبة للأنصاري، وذلك بحسب اللائحة الجديدة التي تنص على حصول النادي السابق للاعب على نصف المبلغ المقدم إذا كان عمر اللاعب فوق سن الـ 28 عاماً، ونصف المبلغ إذا كان أقل من ذلك. من جانب آخر، وافق القادسية على إعارة التونسي حسام السويسي إلى صفوف حسنية أغادير المغربي لمدة موسم واحد، وعوض النادي رحيل السويسي بالإعلان عن التوقيع مع الأردني عدي الصيفي العائد إلى صفوف الأصفر بعد أن انتقل إلى النصر الموسم الماضي.

وانضم الصيفي إلى تدريبات القادسية في القاهرة، كما انضم كذلك ثنائي العربي أحمد إبراهيم وعبدالله الشمالي بعد إعلان النادي التعاقد معهما رسمياً. وأعرب الصيفي عن سعادته بالانضمام إلى صفوف القادسية متوجهاً بالشكر إلى الجهازين الفني والإداري على ثقتهما به، واعداً ببذل أقصى الجهود من أجل تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير. وكان الصيفي صرح قبل فترة أنه سينهي مسيرته في الملاعب في حال لم ينتقل إلى صفوف الأصفر بعد نهاية تعاقده مع النصر.