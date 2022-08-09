الوضع الرياضي يحتاج لمثل هذه القرارات

محلية

الكل بدأ يتابع الحاله السياسية للبلاد منذ تولي سمو الشيخ احمد النواف رئاسة الحكومة الحالية فقد جاءت قراراته منذ الاجتماع الاول لمجلس الوزراء بطريقة ايجابية اسعدت الناس خصوصا بوقف استقبال نواب مجلس الامة وعدم المجاملة (الواسطة) والالتزام بالقوانين والاهتمام بقضايا الناس بسواسية ..الخ واهتمامه ببعض القرارات الوزارية.

مثل هذه القرارات يجب ان ينال منها الوضع الرياضي نصيباً ايضا، فالرياضة الان من غير «والي» وكل شخص او بمعنى اخر قيادي متنفذ بدأ بإصدار القرارات وعدم الاهتمام بمدى قانونيتها واصبحت هناك كتل تخطط لمستقبل الرياضة بناء على توقعاتهم لانتخابات مجلس الامة وتشكيل الحكومة القادمة؟ فأتمنى من الوزير المختص بقطاع الرياضة الاهتمام بما يصدر من قرارات غير قانونية هذه الايام.

وهذا بالطبع وضع لا يمكن قبوله بأن تكون الرياضة بيد من لديه نفوذ وقتي ويغير ما باستطاعته لكي يحقق مكاسبه الرياضية! هذا واقع نعيشه هذه الايام ولا نعلم ما هو مصير الرياضيين من هذا الامر الذي اثر بشكل كبير على مقدراتنا وإرثنا وتاريخنا الرياضي فكل يوم تخرج لنا فكرة او استراتيجية او رؤية او او او على الاوراق من غير دراسة متأنية لكيفية البدء فيها من الدرج

الاول من السلم للوصول للقمة فالقفز فوق القوانين زادت في الاونة الاخيرة وجاء وقت ايقافها من القيادة السياسية لكي لا تتفاقم وتزداد سوءاً لان اي تخطيط يحتاج لبرنامج زمني يمكن ان تحققه اذا كان التخطيط سليماً.. كلامي موجه لمن يتسلى بالوضع الرياضي هذه الايام لكي يتعلم او يتدرب على: كيف يدير الرياضة. والله من وراء القصد.