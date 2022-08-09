الألعاب الشتوية كرَّم «شباب اليد»

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كرم نادي الألعاب الشتوية منتخب كرة اليد للشباب الحاصل على المركز الثالث في البطولة الآسيوية التي اختتمت أخيراً في البحرين وتأهله إلى نهائيات كأس العالم في ألمانيا واليونان العام المقبل.

وقدم رئيس النادي فهيد العجمي خلال حفل التكريم في مقر النادي في صالة عجيل العجران في بيان، مكافآت مالية مجزية للاعبين بحضور أعضاء مجلس الإدارة محسن المعصب، أمين السر مشعل فليطح، أحمد العمران، مبارك العماني وخالد المطيري.



كما قدم اتحاد اليد درعاً تذكارياً للعجمي عبارة عن قميص البطولة موقعاً من جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري تعبيراً عن الامتنان والتقدير لنادي الألعاب الشتوية.

بدوره أكد العجمي أن أسرة الرياضة المحلية تدعم بعضها البعض وقال: يجب علينا كرياضيين المبادرة في تكريم مختلف اللاعبين واللاعبات لدى تحقيق الإنجازات ومنحهم الحوافز المعنوية والمادية وأضاف: نفتخر بوجود مواهب شابة قادرة على تلبية طموحات الرياضة الكويتية ونتطلع للمزيد.



من جانبه أشاد خالد المطيري بالروح القتالية التي تحلى بها الأزرق الشاب في البطولة الآسيوية والتي استعاد من خلالها هيبة اللعبة على مستوى القارة الصفراء وقال: ليست المرة الأولى التي يقوم فيها العجمي بتقديم المكافآت ودعم الرياضة المحلية حيث سبق له تقديم المكافآت المالية لمختلف اللاعبين الأولمبيين الحاصلين على مراكز متقدمة في القارة الآسيوية بمختلف الألعاب الرياضية، تحفيزاً ودعماً وتطويراً للرياضة في البلاد. من جانبه أثنى قايد العدواني على الدور الكبير الذي يقوم به نادي الألعاب الشتوية من خلال دعم مختلف الرياضات في البلاد والذي يأتي من باب الحس بالمسؤولية الرياضية.

