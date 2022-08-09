انطلاق «كرة المحافظات» للملاعب العشبية

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انطلقت منافسات بطولة المحافظات لكرة القدم العشبية التي ينظمها قطاع الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة بمشاركة 96 فريقاً من محافظات الكويت الست بتواجد 16 فريقاً لكل محافظة وتقام بنظام خروج المغلوب، وأقيمت أمس منافسات محافظة الجهراء على ملعب ساحة الصليبية وتأهل للمباراة النهائية المقرر لها يوم 14 أغسطس الجاري فريقي أبو ريم وفريق عيال واحد، بينما تأهل فريق أحمد دحام وفريق القصير ضمن منافسات محافظة العاصمة التي أقيمت على ملعب ساحة الصليبيخات، وتقام غدا الأربعاء منافسات محافظة الفروانية التي تقام على ساحة السرة في تمام الساعة السادسة.

وفي نفس الإطار اختتم قطاع الرياضة للجميع بطولة أكاديمية الأمل لكرة القدم بمشاركة 64 فريقاً من خلال فئتين وجاءت الفئة الأولى لمواليد 2004 إلى 2007 والفئة الثانية مواليد 2008 إلى 2012 وبحضور الدكتور مشعل سعود الهدبة نائب مدير عام الهيئة لقطاع الرياضة للجميع وحامد الهزيم مدير إدارة الفعاليات والشراكات بقطاع الرياضة للجميع وعبدالعزيز العسعوسي رئيس قسم الساحات. وحصد فريق أكاديمية الأمل على المركز الأول لفئة مواليد 2004 إلى 2007 وجاء التضامن في الترتيب الثاني وتوتنهام ثالثا، بينما حصد فريق الزعيم على لقب الفئة الثانية مواليد 2008 إلى 2012 وتوتنهام B ثانيا وتوتنهام A ثالثا.

