الزمالك للاقتراب من اللقب أمام المقاصة

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يسعى الزمالك لحصد الفوز التاسع على التوالي في مسابقة الدوري المصري عندما يواجه مصر المقاصة اليوم الثلاثاء في الجولة 30 للمسابقة. ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة بفارق 7 نقاط عن بيراميدز الوصيف الذي سيلعب اليوم أيضا أمام غزل المحلة الرابع عشر بثلاثين نقطة.

أما المقاصة فيحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة وهو الأقرب للهبوط بين فرق المسابقة حيث تفصله 12 نقطة عن أول مراكز البقاء قبل 5 جولات من النهاية.

الزمالك يعاني اليوم من بعض الغيابات المؤثرة حيث لن يتواجد مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا على دكة البدلاء للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء كما يغيب حسام عبد المجيد للسبب ذاته وإمام عاشور لطرده في الجولة السابقة أمام الجونة.

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك بتشكيلته المعتادة على أمل حصد النقاط الثلاث والاقتراب خطوة جديدة من الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي. أما المقاصة فيأمل في تحقيق مفاجأة وتعطيل الزمالك ومحاولة خطف النقاط الثلاث للتمسك بالأمل الضعيف في البقاء بالمسابقة.

