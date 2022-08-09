الأهلي انتصر بشبابه

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استعاد الأهلي نغمة الانتصارات بالفوز على مضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0 بملعب برج العرب في ختام منافسات الجولة الـ 29 للمسابقة.

سجل للأهلي الصاعد أحمد السيد غريب (35 و47) وزياد طارق (44).

وشهد اللقاء حالة طرد من نصيب الغاني مورو ساليفو لاعب الاتحاد في الدقيقة 69. ورفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث وله مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر.

ودفع الأهلي بعدد من لاعبيه الشباب في التشكيلة الأساسية بناء على قرار من إدارة النادي التي أعلنت استكمال المسابقة بالشباب والعائدين من الإصابة بعد ابتعاد الفريق كثيرا عن المنافسة على اللقب.