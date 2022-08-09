«يد السالمية» ضم ماوة

محلية

تعاقد نادي السالمية مع لاعب كرة اليد التونسي نور الدين ماوة لمدة موسمين تدعيماً لصفوف الفريق في الموسم المقبل.

ويعتبر ماوة القادم من نادي النجم الساحلي أول تعاقدات السماوي بعد أن وقع مع مواطنه المدرب المنجي البناني الذي سيشرف على الفريق في الموسم المقبل.

ويشغل ماوة مركز «الباك اليسار» وهو يمتاز بالقوة البدنية والتصويب الدقيق. ويسعى مدرب اللفريق البناني خلال الفترة المقبلة إلى التعاقد مع لاعب آخر ليبدأ وضع برنامج الأعدادي لـ«يد السالمية».

وكان اتحاد الكرة الطائرة اعتمد مشاركة محترفين اثنين مع كل فريق في البطولات المحلية الموسم الماضي وهو ما أحدث تطوراً ملحوظا في اللعبة وزاد من المنافسة على الألقاب.