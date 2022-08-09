loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«يد السالمية» ضم ماوة

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 09 أغسطس 2022

تعاقد نادي السالمية مع لاعب كرة اليد التونسي نور الدين ماوة لمدة موسمين تدعيماً لصفوف الفريق في الموسم المقبل.
ويعتبر ماوة القادم من نادي النجم الساحلي أول تعاقدات السماوي بعد أن وقع مع مواطنه المدرب المنجي البناني الذي سيشرف على الفريق في الموسم المقبل.
ويشغل ماوة مركز «الباك اليسار» وهو يمتاز بالقوة البدنية والتصويب الدقيق. ويسعى مدرب اللفريق البناني خلال الفترة المقبلة إلى التعاقد مع لاعب آخر ليبدأ وضع برنامج الأعدادي لـ«يد السالمية».
وكان اتحاد الكرة الطائرة اعتمد مشاركة محترفين اثنين مع كل فريق في البطولات المحلية الموسم الماضي وهو ما أحدث تطوراً ملحوظا في اللعبة وزاد من المنافسة على الألقاب.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة