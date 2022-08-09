«شباب السعودية»

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أبطال العرب توّج المنتخب السعودي بلقب كأس العرب 2022، بتغلبه على نظيره المصري بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

ونجح الأخضر السعودي في تحقيق اللقب الثالث في تاريخه، والثاني على التوالي، إذ حصد اللقب في عامي 1985 و2021.

وهنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، منتخب بلاده على الفوز، وقال عبر حسابه على تويتر: «ألف مبروك لأبطالنا لاعبي المنتخب السعودي الشاب تحقيقهم لقب كأس العرب تحت 20 سنة، وخيرها في غيرها للمنتخب المصري الشقيق»، وأضاف: «مستويات كبيرة وأداء متميز شهدته هذه النسخة، بالتوفيق لكل المنتخبات العربية في المنافسات المقبلة».