«الرماية» حصد 17 ميدالية في كازاخستان

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حقق منتخب الرماية 17 ميدالية في منافسات البطولة الآسيوية العاشرة للرماية وبطولة الجائزة الكبرى لرماية الأطباق الطائرة المقامتين في كازاخستان واللتين انطلقتا في 28 يوليو الماضي. وقال رئيس اتحاد ونادي الرماية الكويتي دعيج العتيبي في بيان صحافي إن الرماة الكويتيين في مسابقتي (التراب) و(السكيت) خلال البطولتين حصلوا على الميداليات الـ 17 بواقع سبع ميداليات ذهبية وست فضيات وأربع برونزيات.

وأشاد العتيبي بالإنجازات التي حققها رماة الكويت في هذه المنافسات على الأراضي الكازاخستانية رغم صعوبة المنافسة مع أبطال العالم المشاركين فيها معربا عن أمله في تحقيق المزيد من الإنجازات لرفع اسم الكويت في المحافل الرياضية العالمية والوصول إلى المقاعد التأهيلية في أولمبياد باريس 2024.

وذكر ان هذه المنافسات تأتي استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للرماية والتي ستقام بكرواتيا في سبتمبر المقبل حيث سيتم خلالها توزيع بطاقات تأهيلية مباشرة لدورة الألعاب الاولمبية باريس 2024. «