الطائرة» أعلن مواعيده والأندية تتذمر

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أعلن اتحاد الكرة الطائرة مواعيد بطولات الموسم المقبل حيث اعتمد تاريخ 24 -29 سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق منافسات فئة العمومي. ولم يسمي الاتحاد البطولة التي سيبدأ بها الموسم كما انه لم يحدد نظام البطولات.

وقال الاتحاد أن منافسات المراحل السنية ستنطلق خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، كما حدد مجلس الادارة فئات المراحل السنية في الموسم الجديد بناء على توصية لجنة مسابقات الاتحاد بحيث تكون على النحو التالي : فئة تحت 13 سنه مواليد 2009، وفئة تحت 15 سنه مواليد 2007، وفئة تحت 17 سنه مواليد 2005، وفئة تحت 20 سنه مواليد 2002 بالإضافه الى فئة العمومي (الدرجة الأولى).

وسوف تصدر لجنة مسابقات الاتحاد جدول جميع المسابقات في وقت لاحق. وابدت بعض الأندية تذمرها بسبب عدم وضوح برنامج الموسم المقبل وهو ما يعرقل برنامجها الاعدادي وطالبت الاتحاد بتحديد مواعيد ونوع ونظام البطولات بدقة حتى تستطيع وضع البرنامج الاعدادي المناسب لفرقها.