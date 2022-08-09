عبدالحميد: «أصحاب الهمم» أولويات المرحلة الثانية لاستراتيجية «المدرسي»

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كشف د. أحمد عبد الحميد امين عام الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي عن الية عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة والتي ستتضمن الاهتمام برياضة ذوي الاحتياجات الخاصة «اصحاب الهمم» خلال المرحلة الثانية لتنفيذ استراتيجية الاتحاد (2021-2025) التي أطلقها الاتحاد تحت شعار «مواهبنا في مدارسنا» بالإضافة الي النشاط الصيفي «صيفنا في مدارسنا».

وبين امين عام الاتحاد المدرسي ان هناك تعاون كبير مع اتحادات الرياضات ذات الأولوية والتي تساهم في انجاح المرحلة الثانية للاستراتيجية التي وضعها وتعتمد على جميع الاتحادات كشركاء أساسيين في تحقيق الاهداف، واشار الي ان الاتحاد يتطلع إلى تعزيز فرص تحقيق إنجازات دولية عبر دراسة المواهب الموجودة في كل فئة عمرية لكل الالعاب من اجل وضع برامج مناسبة لتطويرها، إضافة إلى وضع خطط تعزز من حضور الرياضة المدرسية في المجتمع، تحديداً لدى فئة الطلبة، بهدف تطوير آلية استقطاب المواهب ضمن مشروع مواهبنا في مدارسنا.