«على خطى الرسول».. معرض سعودي يروي هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأعمال فنية معاصرة

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يروي المعرض السعودي على خطى الرسول للجمهور المحلي والعالمي هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، أحد أكبر الأحداث المفصلية في تاريخ الإسلام، مستخدما التصوير التمثيلي والأعمال الفنية المعاصرة.وتقتفي هذه الأعمال الفنية المعروضة في متحف إثراء بمدينة الظهران رحلة الكيلومترات الـ400 التي قطعها النبي محمد في الصحراء في 8 أيام بعد اشتداد الاضطهاد الوثني في مكة قبل 1444 عاما.



وفُتح المعرض للجمهور هذا الأسبوع، وسيستمر 9 أشهر في المتحف الذي بنته شركة النفط أرامكو بمدينة الظهران شرقي المملكة، قبل انتقاله في جولة داخل البلاد ثم الخارج، مع وجهات محتملة في آسيا وأوروبا.

ويقول الباحث السعودي عبد الله حسين القاضي -الذي قطع طريق الهجرة بنفسه 60 مرة- إن معظم المسلمين يعرفون الخطوط العريضة لقصة الهجرة، إلا أنها لم تُعرض يوما بهذه الطريقة المفصلة والشاملة، إذ يضم المعرض مختلف أنواع المقتنيات والوسائط، من قطع أثرية تعود إلى قرون مضت إلى لقطات حديثة التقطتها طائرات مسيرة.

أما أفراد الجمهور من غير المسلمين فيأمل القاضي في أن يشكل المعرض فرصة لهم للاطلاع على قصة الهجرة وما فيها من رسائل تسامح مع المهاجرين، وهو موضوع يمكن ربطه بالحاضر.



ومن المعروف لدى المطلعين على الدراسات الحديثة للسيرة النبوية أن الدكتور القاضي هو صاحب أول خريطة رقمية للهجرة أبصرت النور بعد أن قرأ كل ما كُتب عن الهجرة النبوية، من روايات حديثية وتاريخية وخرائط سابقة.

كما أن المسافات التي قطعها في رحلاته الميدانية لإنجاز مؤلفاته المتعلقة بالهجرة تجاوزت 32 ألف كيلومتر، أي ما يعادل الطواف حول الكرة الأرضية 3 مرات.



ومن المعروضات في المتحف نسخة بالحجم الطبيعي من ناقة النبي، وصور معاصرة من طريق الهجرة، ومنسوجات من المسجد النبوي في المدينة المنورة.

واستغرق التحضير للمعرض 3 سنوات، ويضم أعمالاً لأكاديميين وفنانين من 20 دولة.

