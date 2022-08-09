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103 سعوديات ينضممن إلى مطوري «آبل»


انضمت 103 من الفتيات والسيدات السعوديات إلى مطوري شركة «آبل» بعد تخريج أكاديمية مطوري أبل في السعودية الدفعة الأولى من متدرباتها تتويجًا لشراكتها الاستراتيجية مع السعودية.
وقالت صحيفة «سبق» إن تخريج هذه الدفعة تأتي امتدادا للتعاون الوثيق الذي أسست له زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى سان فرانسيسكو عام 2018.
في السياق ذاته، احتفت أكاديمية مطوري أبل في مقرها بمدينة الرياض بتخريج الـ 103 متدربات، واللاتي يمثلن أول دفعة يتم تخريجها من الأكاديمية التي تم افتتاحها في يونيو من عام 2021.
يشار إلى أن أكاديمية مطوري «آبل» في السعودية تعتبر الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها أول أكاديمية نسائية في العالم، ونتج منها العديد من المبادرات النوعية.


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