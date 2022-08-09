السعودية.. 40 ألف ريال غرامة حرق الأشجار

الاخيرة

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية أن عقوبة حرق الأشجار أو سكب المواد الضارة عليها أو على تربتها غرامة تصل إلى ألف ريال.



ونقلت صحيفة البلاد السعودية عن قوات الأمن البيئي مطالبتها للمواطنين بالإبلاغ عن أي حالات اعتداء على البيئة أو الحياة البرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.



يذكر أن السلطات السعودية، في أكتوبر الماضي، كانت قد فرضت غرامة قدرها 20 ألف ريال سعودي (533 دولاراً) على 3 أشخاص شاركوا في قطع شجرة باستخدام منشار كهربائي، حيث ظهر الأشخاص الثلاثة، في مقطع فيديو، أثناء قيامهم بقطع شجرة باستخدام منشار كهربائي.

