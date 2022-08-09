المحكمة أثبتت طلاق مواطنة من طليقها بعد 20 عاماً

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انتصرت محكمة الاسرة لمواطنة بعد 20 عاماً من طلاقها باثبات الطلاق من طليقها واثبات الرجعة الاولى كما أمرت المحكمة إثبات ذلك الطلاق والرجعة في سجلات إدارة التوثيقات بوزارة العدل.

وتتلخص وقائع الدعوى في أن المواطنة اقامت دعواها عبر المحامي زيد الخباز الذي أكد ان المدعى عليه قام بتطليق موكلته منذ 30 عاماً واثبت الطلاق لدى ادارة التوثيقات الشرعية وارجعها اثناء عدتها دون إثبات مراجعتها كما قام بتطليقها طلقة رجعية ثانية قبل 20 عاماً وانفضت عدتها دون مراجعتها ودون تسجيل ذلك بالسجلات الرسمية الامر الذي حدا بها الى اقامة الدعوى.

وطالب الخباز باثبات إرجاع موكلته من قبل طليقها قبل 30 عاماً وإثبات الطلاق دون ارجاعها قبل 20 عاماً في السجلات الرسمية لدى ادارة التوثيقات الشرعية.