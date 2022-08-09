loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

المحكمة أثبتت طلاق مواطنة من طليقها بعد 20 عاماً

مشعل عبدالله
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 09 أغسطس 2022

انتصرت محكمة الاسرة لمواطنة بعد 20 عاماً من طلاقها باثبات الطلاق من طليقها واثبات الرجعة الاولى كما أمرت المحكمة إثبات ذلك الطلاق والرجعة في سجلات إدارة التوثيقات بوزارة العدل.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن المواطنة اقامت دعواها عبر المحامي زيد الخباز الذي أكد ان المدعى عليه قام بتطليق موكلته منذ 30 عاماً واثبت الطلاق لدى ادارة التوثيقات الشرعية وارجعها اثناء عدتها دون إثبات مراجعتها كما قام بتطليقها طلقة رجعية ثانية قبل 20 عاماً وانفضت عدتها دون مراجعتها ودون تسجيل ذلك بالسجلات الرسمية الامر الذي حدا بها الى اقامة الدعوى.
وطالب الخباز باثبات إرجاع موكلته من قبل طليقها قبل 30 عاماً وإثبات الطلاق دون ارجاعها قبل 20 عاماً في السجلات الرسمية لدى ادارة التوثيقات الشرعية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة