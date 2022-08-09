لسبب غير واضح.. طول اليوم يزداد!

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كشفت الساعات الذرية، جنبا إلى جنب مع القياسات الفلكية الدقيقة، أن طول اليوم يزداد فجأة، ولا يعرف العلماء السبب، وفقا لموقع «سينس أليرت».

وقد يكون لذلك تأثيرات ليس فقط على «ضبط الوقت لدينا»، ولكن أيضا على أشياء مثل «جي بي أس» GPS وتقنيات أخرى. وعلى مدى العقود القليلة الماضية، كان دوران الأرض حول محورها - والذي يحدد مدة اليوم - يتسارع. هذا الاتجاه جعل أيامنا أقصر.

وفي الواقع سجل رقم قياسي لأقصر يوم على مدار نصف قرن أو نحو ذلك، في يونيو الماضي. وشهدت الأرض أقصر يوم لها على الإطلاق هذا الصيف، وذلك بسبب التذبذب (عدم انتظام الحركة) في محورها، ما يعني أنها أكملت دورة واحدة بوقت أقل من 24 ساعة، ويقدر بجزء من الثانية فقط، وفقا لـ«سينس أليرت».