استبدلوا حروب الأيدي بالأرجل!

الاخيرة

كانت الحروب بالعالم موطنها الأصلي هو أوروبا، حتى اكتشف الأوروبيون في وقت متأخر، هو منتصف القرن الماضي وبعد أن دمرتهم حربان عالميتان متتاليتان، بأن الحروب لا تحل إشكالاً قط وتنتهي دائماً وأبداً بدمار جميع الأطراف المشاركة بها، لذا قام الأوروبيون باستبدال حروب الأيدي التي تحمل البنادق وتستخدم المدافع، بحروب الأندية الرياضية التي تستخدم الأرجل بين مهاجم ومدافع...



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في أوطاننا العربية حدث العكس تماماً، فبعد أن كانت دولنا واحات أمن وأمان يحلم الأوروبيون بالهجرة إليها والعمل والسكن فيها، تحولت حروبنا من الأرجل أي المباريات الرياضية للحروب العسكرية، لتتسابق الأطراف المتنازعة وبذكاء شديد تحسد عليه، على هدم الأوطان التي تضمهم جميعاً والإساءة بالتبعية لاقتصادهم وسعر صرف عملتهم حتى أدقعوا بالفقر وأصابتهم المجاعات ولم يرتدعوا أو يوقفوا حروب الزند واليد...



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آخر محطة:

علموا أبناءكم لعب كرة القدم واستخدام أرجلهم لا أيديهم للتنافس وحتى للتنفيس عن غضبهم وإحباطهم، فهذا ما ينفعهم وينفع أوطانهم، وهذا تماماً ما تفعله الشعوب المتقدمة.