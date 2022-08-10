الثبات والإيمان في شخصية الإمام الحسين عليه السلام

إيمانيات

إنّ عدم التكافؤ في العُدّة والعدد بين طرفي الحرب في ملحمة كربلاء واضح جداً؛ فجيش يزيد بن معاوية كان أُلوفاً مؤلّفة، بينما كان جيش الإمام الحسين (عليه السلام) أفراداً من أهل بيته وأصحابه. والتكافؤ عنصر ضروري ما بين الطرفين سواء كان بينهما تقارب أم تنازع ويتأكّد وجوده في النزاعات أكثر من أيِّ مكان أو وقت آخر. إنّ التصدي لخصم غير متكافئ يستلزم عقيدة عسكرية تكفل طريقة للتفكير في عدم التكافؤ، وفلسفة عمليات لا تُغفِل ذلك النوع من عدم التكافؤ، وإنّما تأخذه في الحسبان جملةً وتفصيلاً. أمّا الإمام الإمام الحسين (عليه السلام) كان وارث الإسلام، ووارث تلك الثورة التي فجّرها جدّه، وأوصلها أبوه وأخوه، لكنّ الحسين في المقابل لم يرث جيشاً ولا سلاحاً ولا ذهباً؛ وبالتالي لم يرث أيَّ قوّة جبهوية تُذكر، ولا حتى مجموعة منظّمة!! وكان هذا يعني بادئ ذي بدء أنّ القيادة الحسينية التي آمنت بالنضال وأقرّته كقاعدة أساسية لوجودها، هذه القيادة كانت ككلّ قائد أو إمام يؤمن بالنضال غير حرّة في اختيار طريقة هذا النضال، وإنّما كان عليها أن تخضع للظروف التي تُحيط بها، والتي تفرض عليها شكلاً معيّناً من أشكال الحرب.

أراد الإمام الحسين (عليه السلام) من خلال ملحمة الطف إعطاء درس متكامل في المبادئ، والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية لكلّ بني البشر؛ حتى لا يبقى لأحد من عذر يتحجّج به باسم عوامل الضغط وغيرها، فالقائد والمصلح يضحّي بكلّ ما يملك في سبيل إقامة أُسس العدل والخير، وليس شرطاً أن يبقى هذا القائد حيّاً بعد الثورة، وليس شرطاً اعتبار بقائه حيّاً في تحقّق النصر، بل ربّما يكون موته فاتحة للنصر الأكبر. إنّ ما فعله الإمام الحسين (عليه السلام) يدحض النظرية القائلة: إنّه (عليه السلام) أراد بثورته طلب السلطان. بل إنّ قائد الثورة يسير نحو الموت، وأنّ ثورته لن تنتصر بحسب المقاييس العسكرية، بل هي حركة فدائية تضحوية.

من أكبر عوامل النصر النفسية والحقيقية هو اليقين الثابت والإيمان الصلب الموجود في معسكر الإمام الحسين (عليه السلام). يقول الكاتب والمفكِّر والمستشرق الإنكليزي توماس كارلايل: «أسمى درس نتعلَّمه من مأساة كربلاء هو أنّ الحسين وأنصاره كان لهم إيمان راسخ بالله، وقد أثبتوا فعلاً بعملهم ذاك أن التفوّق العددي لا أهمّية له وقت المواجهة بين الحقّ والباطل، والذي أثار دهشتي هو انتصار الحسين رغم قلّة الفئة التي كانت معه».

كان معسكر الإمام الحسين (عليه السلام) يطغى عليه التعبّد والتبتّل، والصلاة والتهجّد، بينما معسكر عمر بن سعد؛ معسكر واجم، مظلم، غارق بالذنوب، ويتّصف أصحابه بسواد القلوب، مع سواد الوجوه والنيِّات. ولقد أثّر معسكر الإمام الحسين (عليه السلام) في أصحاب عمر بن سعد؛ فخرج بعض منهم والتحق بمعسكر الإمام الحسين (عليه السلام) لمّا شاهد سيماء الطاعة والخضوع لله تعالى عليه. وفعلاً فقد بشّرهم الإمام الحسين (عليه السلام) بالجنّة في يوم العاشر من محرم، فلمّا فرغ (عليه السلام) من صلاة الظهر من ذلك اليوم، قال لأصحابه: «يا كرام، هذه الجنّة قد فتحت أبوابها، واتصلت أنهارها، وأينعت ثمارها، وزُيِّنت قصورها، وتؤلّفت ولدانها وحورها، وهذا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والشهداء الذين قُتلوا معه، وأبي وأُمي، يتوقّعون قدومكم عليهم، ويتباشرون بكم، وهم مشتاقون إليكم». وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في كلامه مع أبي ذر الغفاري في وصف معسكر الإمام الحسين (عليه السلام) ومكانتهم السامية: «واعلم يا أبا ذر، أنّ للواحد منهم سبعين بدريّاً، يا أبا ذر، واحدٌ منهم أكرم على الله من كلّ شيء خلق الله على وجه الأرض».

وقال عنهم أمير المؤمنين الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): «لا يسبقهم مَن كان قبلهم، ولا يلحقهم مَن كان بعدهم».

معايير النصر والهزيمة

إنّ من السنّن التي أجراها الله في حياة عباده، سنّة انتصار الحقّ والعدل والاستضعاف على الباطل والظّلم، ولكنّها كسنّن الله في خلقه، تجري بأسبابها، وأسباب هذه السنّة تتمثّل بنهوض أتباع الحقِّ ودعاته، في مواجهة أصحاب الباطل وناشريه، وفي عدم استكانة العاملين للعدل أمام جبروت الظالمين والطُّغاة، فلا يرضى المستضعفون باستضعافهم باعتباره قدراً، بل يعملون على صناعة القوّة، فالله قد وَعَدَ وقال: (وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا) (الإسراء/ 81 ). انبعثت ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) من ضمير الأُمّة الحيّ، ومن وحي الرسالة الإسلامية المقدّسة، ومن البيت الذي انطلقت منه الدعوة الإسلامية للبشرية جمعاء، البيت الذي حمى الرسالة والرسول ودافع عنهما حتى استقام عمود الدِّين. وأحدثت هذه الثورة المباركة في التاريخ الإنساني عاصفة تقوّض الذلّ والاستسلام، وتدكّ عروش الظالمين، وأضحت مشعلاً ينير الدرب لكلّ المخلصين من أجل حياة حرّة كريمة في ظلّ طاعة الله تعالى.

في الغالب تُحسب نتائج النصر والهزيمة وفق الحسابات المادّية والآنيّة، وهو فيما إذا استطاع أحد الأطراف إنزال الهزيمة بخصمه من خلال قتله، أو تدمير معداته، أو إجباره على الاستسلام، أو الفرار، أو الانسحاب، فإنّ هذا الطرف يعدّ منتصراً حينئذٍ. ولكن هذه النظرة في تقييم نتائج الصراع قاصرة وغير دقيقة؛ إذ لابدّ أن تكون النظرة أكثر بُعداً وعمقاً وشمولاً لكلّ جوانب المسألة، فربّما تجد جهةٍ ما استطاعت أن تنزل هزيمة عسكرية آنيّة ساحقة بعدوها، ولكن النتائج في المستقبل في غير صالحها، فيتحوّل هذا النصر العسكري إلى كابوس يقضّ مضاجعها، وتميل كفّة النصر إلى صالح المنهزم والمقتول، وهذا ما أفرزته نتائج نهضة الإمام الحسين (عليه السلام)؛ إذ أعطت معايير جديدة وصحيحة لتقويم نتائج الفوز والخسارة في موازين الصراع والمعارك الحاصلة بين الخصوم، فإنّ النتائج الآنيّة والأوّلية تؤشّر انتصار الجيش الأُموي في معركة كربلاء، وقتل الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه، وانتهاب ثقله وسبي حرمه، لكنّ الطريقة المُثلى هي التي أدار بها الإمام الحسين (عليه السلام) دفّة الصراع والخطوات الصحيحة التي اتّخذها منذ بداية نهضته وخروجه من المدينة وتوجهه إلى مكّة، ثمّ العراق ووصوله إلى كربلاء.

بل كان الإمام الحسين (عليه السلام) واثقاً من تحقيق هذا الانتصار الباهر طبق الموازين، حيث كان يدرك تمام الإدراك أنّه سيحقّق النصر والفتح العظيم بتحقيق أهداف نهضته من الإصلاح والتغيير، وزوال دولة الظلم والجور، وأنّهم بشهادتهم سيحقّقون هذا النصر المؤزّر، وينالون هذه المنزلة العظيمة التي سيُحرم منها مَن لم يلتحق بهذه النهضة. إنّ إطلالة سريعة لمُجمل أحداث التاريخ تبيّن وضوح الرؤية التي بيّنها الإمام (عليه السلام)، فقد أعطت النهضة الحسينية نتائج باهرة، فعلى المستوى السياسي لم يتمكّن بنو أُميّة من الاستمرار في الحكم، سوى حفنة من السنين الممتلئة بالمشاكل والاضطرابات لتنتهي على يد الدولة العباسية، فقد قامت عدّة انتفاضات وثورات ضدها استلهمت النموذج الحسيني في أُسلوبها، وأمّا على الصعيد الاجتماعي والديني، فما زالت النهضة الحسينية إلى يومنا هذا نبع عطاء لا ينضب.

وحينما نرجع بالتاريخ إلى الوراء نجد من الإمام الحسين (عليه ‌السلام) بطولات نادرة في الفتوحات الإسلامية، ثمّ في حروب الإمام عليّ (عليه ‌السلام)، إلاّ أنّها مهما بلغت من القوّة والأصالة فإنّها لا تبلغ شجاعته (عليه ‌السلام) يوم عاشوراء، تلك التي كانت حدث رائع في تاريخ الإنسانية بلا شكّ. وينبغي الإشارة إلى أنّ عاشوراء الإمام الحسين (عليه السلام) أحيت بعض القيم والمبادئ النبيلة وأعطتها دفعة معنوية، ومنها مبدأ الموت في عزّ وشرف أحلى من الحياة في ذلّ وهوان في ظل الظالمين والمتجبِّرين «وإنّي لا أرى الموت إلّا سعادة، والحياة مع الظالمين إلّا برماً»، وكذلك مبدأ الثبات في المواجهة حتى النهاية، وعدم الجنوح نحو الاستسلام المذلّ أو الفرار المهين؛ الأمر الذي يفرض الثائر من خلالِه احترامَه وتقديرَه على الجميع.

إنّ بلوغ الأهداف الكبرى في الحياة يستلزم تضحيات كبرى مكافئة لها، ولا ريب أنّ سموّ الأهداف ونبل الغايات تقتضي سموّ التضحيات وشرفها ورقي منازلها، وإذا كان أشرف التضحيات وأسماها هو ما كان ابتغاء رضوان الله تعالى ورجاء الحظوة بالنعيم المقيم في جنات النعيم، فإنّ الذود عن حياض هذا الدِّين والدفاع عن مقدّساته يتبوّأ أرفع درجات هذا الرضوان. ثمّ إنّ للتضحيات ألواناً كثيرة ودروباً متعدّدة، لكن تأتي في الذروة منها التضحية بالنفس، وبذل الروح رخيصة في سبيل الله لدحر أعداء الله ونصر دين الله. قال تعالى: ?وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ? (آل عمران/ 169). وقال عزّوجلّ: ?وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ ? (البقرة/ 154).

