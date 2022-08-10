وحده من يستحق الذكر

إيمانيات

لابدّ للإنسان المؤمن عندما يذكر اسمَ ربِّه، ألا يذكره وقلبه غافلٌ، أو يذكره سبحانه كما يذكُر أيَّ اسم من الأسماء، وذلك ليعرف مقامَ ربِّه ولينزهه عن كُلِّ صفةٍ من صفات المخلوق، فلا يحاول أن يساويَ بينه سبحانه وبين أيِّ مخلوق آخر ممن يعيش معه في أيِّ صفةٍ من الصفات، فإذا ذُكِرَ العلم، عليه أن يعرف أنّ ربّه الأعلم، وإذا ذُكِرت القدرة، فإنّ الله تعالى هو الأقدر، وإذا ذُكِر أيُّ شيء، فالله سبحانه يمثِّل أعلى الدرجات في كُلِّ شيء،



بحيث لا يساويه شيءٌ مهما كانت عظمته، لأنّ كُلَّ شيءٍ يستمدُّ وجوده من الله، وإذا كانت الأشياء تستمدُّ وجودها من الله، وتستمد عظمتها وقوتها وغناها منه سبحانه، فكيف يمكن للإنسان أن يساوي بين الله وبينها؟ فإذا ذكرتَ الله، عليك ألا تذكر أحداً معه، ولذا جاء في القرآن الكريم (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا) (الجن/ 18)، عندما تريد أن تذكر الله، فإنّ عليك أن تذكره وحده،



وإذا ذكرتَ غيرهَ، يجب أن يُذْكرَ على أساس أنّه عبدٌ ومخلوقٌ له ومحتاجٌ إليه. ومع كُلَّ التعظيم والتقديس لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبأنّه أفضلُ خَلْق الله، فعندما نذكر ونشهد لله بوحدانية (أشْهدُ ألا إلهَ إلّا الله) ونشهد للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بالرسالة و(أشهدُ أنَّ محمّداً عبدُه ورسوله)، فإنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) مع عظمته وعلوّ درجته وشأنه يبقى عبداً لله، وعظمةُ عبوديته لله، بمقدار إخلاصه في هذه العبودية.



ونعود إلى ذكر الله تعالى: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى * الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى * وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى * فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى) (الأعلى/ 1-5)، نزِّه اسمَ ربِّكَ عن كُلِّ صفةٍ من صفات المخلوقين، وكُلِّ شأنٍ من شؤونهم.. وكأنّ الخطابَ القرآنيَّ يتوجَّه للإنسان متسائلاً: أتعرف مقامَ ربِّك ومنزلته تعالى؟ والنص القرآني ليس بحاجةٍ للجواب.. فربُّك هو الأعلى، بحيث أنَّ كُلَّ شيءٍ تتصوّره، فإنّه في مقارنته بالله سبحانه، يكون هو الأسفل في كُلِّ شيءٍ، والله هو الأعلى في كُلِّ شيءٍ. فيجب أن نربِّي أنفسنا عليها، فلا يكفي أنّ نُدخلها في عقولنا، فنشعر أنّ الله هو الأعلى، بل لابدّ أن ندخلها في قلوبنا، فلا تخفق إلا له سبحانه وتعالى، وإذا خفقت لغيره فمن خلاله وحده.