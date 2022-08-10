«المركزي»: مليارا دينار ارتفاعاً في القروض خلال عام

مال وأعمال

كشفت بيانات رسمية عن إنفاق الكويت 20.43 مليار دينار بنهاية النصف الأول من 2022، مقارنة بقيمة 15.75 ملياراً للفترة المماثلة من 2021 وبزيادة قدرها 4.68 مليارات وبنمو قدره 27.7 بالمئة.

واستحوذت المعاملات التي تمت عبر المواقع الالكترونية على 6.9 مليارات من إجمالي ما تم إنفاقه في النصف الأول من العام الحالي وبما يعادل 34.3 بالمئة.

وأوضحت الاحصائية الشهرية الصادرة من بنك الكويت المركزي لشهر يونيو تراجع الأصول الاحتياطية الرسمية بحدود 600 مليون دينار على أساس شهري بالغ 14.39 ملياراً بنهاية يونيو، إلا أنها سجلت زيادة قدرها 420 مليوناً على أساس سنوي، إذ سجلت 13.97 ملياراً بنهاية يونيو 2021.



ولفتت الاحصائية الى أن إجمالي القروض الاستهلاكية والمقسطة بلغت بنهاية يونيو 2022 ما قيمته 17.1 مليار دينار مقابل 14.98 ملياراً للفترة المماثلة من العام الماضي وبزيادة قدرها 2.1 مليار دينار على أساس سنوي.

وفيما بلغت القروض الاستهلاكية 1.89 مليار مقابل 1.66 مليار للفترة المماثلة من 2021، سجلت القروض المقسطة 15.2 مليار دينار بنهاية النصف الأول من 2022 مقابل 13.31 ملياراً للفترة المماثلة من 2021.

وشهدت موجودات البنوك المحلية ارتفاعاً بلغ 7 مليارات دينار تقريباً، حيث سجل 81.8 مليارا بنهاية يونيو 2022 مقابل 74.9 ملياراً بنهاية يونيو 2021.

ولفتت الاحصائية الى أن موجودات بنك الكويت المركزي بلغت 12.9 ملياراً مقابل 13.046 ملياراً للفترة المماثلة من العام الماضي.



وأظهرت ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نحو 0?3 في المئة في يونيو الماضي على أساس شهري ليبلغ نحو 41?6 مليار دينار.وقالت إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت 0?3 في المئة في يونيو الماضي لتبلغ 37?2 مليار دينار، فيما انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية 1?2 في المئة لتبلغ 2?6 مليار دينار، في حين استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار متمثلا بسندات (المركزي) عند ثلاثة مليارات دينار .



وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية انخفض بنسبة 1?7 في المئة ليسجل 81?8 مليار دينار (نحو 269?6 مليار دولار) في حين انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية 0?9 في المئة ليبلغ 5?6 مليارات دينار (نحو 18?4 مليار دولار).

وذكرت أن (ودائع لأجل) لدى (المركزي) انخفضت في يونيو الماضي بنحو 3?6 في المئة لتبلغ 3?2 مليارات دينار، كما انخفضت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 0?3 في المئة لتبلغ 44?6 مليار دينار.



وبينت أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد ارتفع في يونيو الماضي إلى 2?750 في المئة من 2?625 في المئة في مايو الماضي في حين ارتفع تمويل الواردات الكويتية 18 في المئة في يونيو الماضي، على أساس شهري ليبلغ 706?3 ملايين دينار فيما انخفض متوسط سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار في يونيو الماضي 0?1 في المئة إلى 306?2 فلوس.

