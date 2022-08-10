«بوبيان» أطلق المرحلة الرابعة من «أكاديمية المبيعات المركزية»

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن إطلاقه المرحلة الرابعة من البرنامج التدريبي (أكاديمية المبيعات المركزية) المصمم خصيصاً للارتقاء بمهارات موظفي إدارة المبيعات المباشرة من مختلف الدرجات الوظيفية، وذلك في إطار حرص إدارة البنك على تطوير مهارات موظفيه ودعم الابتكار والإبداع وتعزيز مهارات التعامل مع العملاء مما ينعكس إيجابياً على تقديم خدمة عالية المستوى لعملاء بنك بوبيان.

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد «نؤكد دائماً حرص بنك بوبيان على تنمية وتطوير مهارات موارده البشرية، كما لا نألو جهداً في سبيل توفير أفضل البرامج التدريبية لهم انطلاقاً من إحدى قيم البنك الرئيسية ألا وهي «الاهتمام بالموظفين» الى جانب قيامنا بتبني ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية تماشياً مع توجهات البنك وحرصه على الابتكــار والإبداع، مما ينعكس إيجاباً على خدمة العملاء».

وأضاف أن البنك يسعى دوماً إلى إضافة كل ما هو جديد إلى قائمة البرامج التدريبية بما ينعكس إيجابياً على خدمة عملائنا، حيث يعد برنامج «أكاديمية المبيعات المركزية» برنامجاً مبتكراً يهدف إلى زيادة الوعي بوظيفة المبيعات المباشرة وأهميتها، بجانب كيفية التواصل الفعال مع العملاء ومحاولة خدمتهم بشكلٍ أفضل.

وعن البرنامج، أوضح الحماد أنه جرى تصميمه وتنفيذه خصيصاً لموظفي إدارة المبيعات المباشرة في بنك بوبيان على مختلف الدرجات الوظيفية للارتقاء بمهاراتهم وإيجاد منهجية ثابتة في تقديم الخدمة لعملاء بوبيان ويحرص ايضاً على الربط بين النظريات العلمية والممارسة والتطبيق في مجال التسويق والمبيعات وخدمة العملاء في القطاع المصرفي الإسلامي.

وأضاف ان البرنامج يتضمن ربط التقدم في الدراسة مع التقدم المهني والوظيفي واستخدام لغة موحدة بين جميع أعضاء الفريق. حيث يحتوي البرنامج على مجموعة من المعارف والاليات والاتجاهات الحديثة في مجال المبيعات وخدمة العملاء من خلال استخدام ادوات رئيسية تتعلق بفهم احتياجات العميل وتقديم الخدمة بما يناسب احتياجاته الشخصية وتطوير مستوى رضا العملاء بما يتناسب مع مستوى الخدمة التي يقدمها البنك.

وأضاف الحماد أن البنك كان له السبق في السنوات الأخيرة

على مستوى البنوك المحلية والقطاع الخاص في تنفيذ العديد من المبادرات المهمة مثل Boubyan Business School التي تعد الاولى من نوعها في الكويت والمنطقة وذلك في سبيل تنمية وتطوير موظفيه وإتاحة الفرصة أمامهم لصقل مهاراتهم وتأهيلهم من خلال برامج تدريبية ذات طبيعة خاصة تجمع بين تحصيل المعلومات والممارسة الحقيقية للعمل المصرفي والشهادات المعتمدة وهو ما أسهم في خلق المزيد من الولاء بين الموظفين. وأكد الحماد أن البنك لم يقف عند حدٍ معين من برامجه التدريبية وتطوير وزيادة مهارات وخبرات موظفيه، بل على العكس تماماً فقد اتبع البنك سياسة التدريب عن بعد خلال العام السابق وما زال ووفر دورات تدريبية رقمية لجميع موظفي البنك وهو ما أسهم في غرس المزيد من الولاء بين الموظفين للمؤسسة التي ينتمون إليها.

من جانبه، قال مساعد المدير العام لإدارة المبيعات المركزية ثامر العنزي «نسعى دائما كفريقٍ واحد في بنك بوبيان إلى أن نكون مؤسسة مصرفية حريصة على توظيف وتدريب وتمكين موظفينا لمساعدتهم على النجاح في حياتهم المهنية معنا، حيث نركز دائماً على تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها للنجاح في الصناعة المصرفية في جميع القطاعات والأقسام».

وحول البرنامج، أوضح أن أكاديمية المبيعات المركزية تنقسم إلى ثلاثة مستويات، كل مستوى لتدريب حوالي 30 من موظفي إدارة المبيعات المركزية خلال العام الحالي، يتناول خلاله العديد من الموضوعات

التي تؤهلهم إلى تقديم خدمة أفضل لعملاء بوبيان بجانب استخدام لغة موحدة بين جميع أعضاء الفريق. وتعتبر هذه المرحلة هي الرابعة من عمر هذا البرنامج الذي انطلق في عام 2019.

