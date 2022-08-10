البخيّت: «وربة» أعلن أسماء الفائزين في سحوبات «السنبلة» و«السنبلة Kids» و«الحصالة»

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أعلن بنك وربة - أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية والسنبلة Kids وحساب الحصالة، وسيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعياً لحساب السنبلة وخمسة رابحين لحساب الحصالة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار كويتي وهم: خالد فيصل عبد الله الهاجري، وفهد ناصر هايف الحويلة، ونورة جميل ناشي الخرس، وسوسن فهد حمود الدباسي، واخليل عبد الله حسين عبد الكريم، وطلال سالم براك الهيفي، ومثقال إسماعيل الفلاح، وطارق عبد المحسن عبد العزيز المخيزيم، وأحمد جواد جابر العتيبي، ومنصور راشد سعيد الراجحي.

وبالنسبة للرابحين في سحب السنبلة Kids، فقد فاز بالجوائز المحددة 7 رابحين، وهم: حصة بدر ناصر العتيبي، وديمة مبارك مشعل الديهان، ولولوة عيسى حسين بوسكندر، وفاطمة عبد الله فهد العنزي، ويوسف عبد المحسن براك الزنكي، وعبد العزيز علي جابر المري، وعبد العزيز فايز فالح مناور العازمي.



كما بارك بنك وربة لفائزي سحب الحصالة الرقمية الأسبوعي لعملاء Bloom وهم كل من: ريم بسام أحمد لبده، أحمد عبد العزيز أحمد الدعيج، نورة عبد الله سعيد الهاجري، مشاري محمد علي أسد عبد الرحيم، غدير عزمي أحمد عبد الرزاق.

ويبارك البنك كذلك لفائزي سحب المكآفات الطلابية الشهري لعملاء Bloom وهم كل من: رتاج ذياب حمد العتيبي، خولة عبد اللطيف خلف العنزي، ديما عيد صالح الشمري، أمثال مشاري محمد المطيري، منيرة بادي كروز العجمي.



والجدير بالذكر أن بنك وربة ميز شريحة عملاء Bloom بتجربة مصرفية رقمية فريدة من نوعها ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم التي تعتبرة ركيزة التطور من خلال تطبيق مصرفي خاص والأول من نوعه ليس في الكويت فحسب؛ بل في المنطقة بأسرها، مستوحى من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، الأكثر استخداماً من حيث التصميم والواجهة وطرق التصفح واختيار الألوان خصيصاً للشباب.



وحول الشروط قال عبد العزيز البخيّت مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 د.ك لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علماً بأن العميل مازال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 د.ك في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.

